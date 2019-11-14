缺乏內需 中國投資成長創下歷史新低

根據彭博社報導，中國的經濟在 10 月進一步放緩，此也顯示在與美國持續的貿易衝突以及國內需求減弱的情況下，中國當局零星的刺激措施未能有效提高產出和投資。

由於私人企業的撤資，中國的投資成長創下自 1998 年以來最慢的增速。 工業產出和零售銷售成長也低於預期，表明整體需求持續疲軟。

由於面臨中國經濟內部結構性下滑壓力以及與美國的貿易前景的不確定性，決策當局為抑制經濟放緩所做的努力並未收到效果。

HSBC 的經濟學家 Julia Wang 說：「放緩的動能尚未結束，鑑於經濟放緩如此激烈，預期將在明年某個時間點影響勞動力市場，且將使內需進一步疲軟」

中國經濟關鍵數據

工業產出年增率成長 4.7%，低於預估的 5.4%。 零售額成長 7.2%，亦低於預估的 7.8%

前十個月固定資產投資放緩至 5.2%，低於預期的 5.4%。 此為 1998 年以來的最低值。

製造業的支出僅略高於 9 月份的歷史低點，而基礎設施投資的成長持續以全年約 4% 的速度反彈

中國國家統計局發言人劉愛華說：「雖然投資成長放緩，但結構正在改善。儘管仍不應低估經濟面臨的挑戰，但整體動能並未改變」

本月初，中國央行調降 MLF 利率。此外中國政府也於週三宣布減少某些基礎設施項目的資本適足要求。

彭博社的經濟學家 Qian Wan 表示：「中國政府的決定進一步為財政打開了渠道。鑑於持續的經濟下行壓力，我們預計接下來幾個月內相關措施批准數量會逐步增多。 然而，仍不太可能顯著提升基礎設施的投資」

澳盛銀行集團大中華區首席經濟學家 Raymond Yeung 認為工業衰退正在發生。由於經濟放緩大多是與國內需求缺乏有關，因此第一階段的交易貿易協定對整體情勢並無實質幫助。

雖然中國商務部和部分美國官員於上週表示，如果達成第一階段協議，他們同意削減部分關稅。 但在川普指出他尚未同意任何事情後，這些樂觀情緒很快就消失了。

貿易戰已持續了一年多，並對全球經濟造成損害。 任何衝突的升級，都將進一步對投資人的情緒造成嚴重打擊。

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