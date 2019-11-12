調查顯示：四分之一德國企業對中國業務前景表示悲觀

據《彭博社》報導，德國企業對近期中國市場的前景比過去幾年更加悲觀。

依據中國德國商會的一項調查，在 500 多家於中國開展業務的公司中，今年只有四分之一的公司預期會達到或超過其業務目標。

德國企業對中國的商業前景漸顯憂慮 (圖片: 中國德國商會)

除了勞動力成本上漲和市場准入壁壘等長期存在的問題之外，有超過 80% 的受訪者正遭受美中持續性地貿易衝突，所造成的直接或間接的影響。

此結果凸顯了德國對中國經濟困境的關注度。 由於國內需求疲軟及對風險性債務的打擊，中國的經濟成長已放緩至近三十年來的最低水平。

經過二十年的成長，汽車銷量也將面臨連續第二年的下降，此對德國企業造成了嚴重打擊。

上個月，由於全球汽車市場面臨了超出預期衰弱以及中國經濟的低迷，大眾汽車 (Volkswagen AG) 下調了 2019 年的汽車交付前景。

中國汽車銷售陷入衰退 (圖片: Bloomberg)

戴姆勒 (Daimler AG) 也在今年發出了兩次盈利警告。調查顯示，傳統中強勁的機械和工業設備產業的商業預期也大幅下降。充滿不確定性的出口前景讓德國今年的經濟陷入衰退邊緣。

然而，中國德國商會表示，報告顯示至 2020 年，將會出現一些初步的復甦跡象，該組織也呼籲締結歐盟與中國的投資協議，並使市場准入機制更加公平。

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