對抗經濟下滑 李克強要求改善就業及經商環境、擴大投資

中國國務院總理李克強在召開中國經濟形勢專家和企業家座談會中指出，中國經濟下滑壓力大，政府需要保持中國總體政策穩定，有效利用總體政策逆周期調整工具，改善財政、貨幣、就業、區域等政策，適時適度調控。

會中有多位專家及企業大老表示，今年中國內外的風險為營運帶來不少挑戰及困難。不過，政府的減稅降費、促進就業、改善企業經商環境等政策已發揮效用，經濟整體運作仍穩定。

李克強強調會加強對中小型及微型企業推出新政策，以提振市場信心。此外，也將改進地方政府專項債使用，帶動社會資金能更大範圍的流入民生產業及待改善之處，提升資金應用效率，加強內需成長動能。

同時，將持續改善就業環境，支持企業進行招聘、拓展就業等工作，強化重點群體就業服務，保持就業市場穩定。

至於豬肉價格飆漲問題，李克強表示將推出多項新政穩定農業生產，加速恢復生豬生產，取消不合理禁限養規定，以確保市場供應，並控制住部分農產品價格可能出現失序的情勢。

市場觀察家指出，李克強今年以來不斷在各場合指出中國經濟下滑壓力大，而最新的金融數據也不如預期，社會融資、新增貸款全面下滑，預告未來中國經濟仍將進一步走弱。

但由於中國經濟下滑的層面及因素多，包含週期性、結構性及體制上等矛盾，而改善這些問題，並不是短期能見到成效，也不是光靠幾項政策就能改變，是需要全面性的改革政策才能漸漸化解。