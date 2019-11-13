瑞銀：美中貿易和談若破裂 中國GDP恐跌至5.1%

美中貿易談判何時簽署初步協議仍是未知數，瑞銀對此推演三種情境，包括：明年 3 月前全面取消加徵關稅，預估 GDP 成長率可望回升至 6.3%，12 月暫停加徵關稅，GDP 可望達回升至 6%，而最糟的情況是，對中國出口商品加徵 30% 關稅，並限制科技出口，則 GDP 可能放緩至 5.1% 到 5.5%。

瑞銀認為，如果美國在 12 月停止對中國加徵關稅，預估今年底前官方將不會再降准，人民幣對美元匯率將低於 7。

美中貿易雖達成初步和談，但何時簽署協議尚未拍板，美國總統川普更對中國開嗆，揚言無法成協議就對中國大幅提高關稅。

瑞銀亞洲經濟研究主管 首席中國經濟學家汪濤指出，目前的假設基準情景假設是「第一階段」貿易協議簽屬後，美國將繼續擱置原定 10 月加徵的額外關稅，但仍在 12 月對中國出口 1600 億美元出口商品加徵 15% 的關稅。

汪濤分析，持續加徵關稅與貿易摩擦不確定性將持續拖累中國出口與經濟成長，而最糟的情況是，假設美國對中國出口品全面加徵 30% 關稅，並收緊對中國科技出口限制，預期 2020 年、2021 年的 GDP 成長率將分别放缓至 5.1% 和 5.5%。

但為了緩解貿易戰對中國經濟的影響，官方持續推出量化寬鬆政策，預估可望讓 2020 年、2021 年 GDP 成長率分別回升在 5.7%、5.6%，

汪濤認為，如果美中貿易摩擦無法進一步緩解，預期官方可能接受 6% 以下的經濟成長率，而非持續鬆綁房地產與信貸，進而影響中期金融系統穩定性，換言之，預估明年官方財政政策溫和擴張、人民幣匯率大致持穩，其中基建投資明年成長率可望回升至 6 到 8%。