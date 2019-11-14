萬海Q3獲利年增逾5成 全年可望創4年來高點

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (14) 日公布第三季財報，不同於海運業者單季獲利普遍衰退，萬海反而逆勢成長，第三季稅後純益 6.51 億元，年增幅達 51%，每股純益 0.29 元，累計前三季稅後純益 23.9 億元，年增幅 185%，每股純益 1.08 元，顯示美中貿易戰轉單東南亞的效應，讓長期布局亞洲短程航線的萬海明顯受惠，法人認為，萬海全年獲利有望創 4 年來新高。

萬海第三季合併營收 183.97 億元，年增 6.17%，營業毛利 17.53 億元，年增 43.84%，毛利率 9.53%，年增 2.5 個百分點，營業利益 6.57 億元，年增 185%，營業利益率 3.57%，年增 2.24 個百分點。

萬海目前共有 96 艘船舶，總運能約 28.4 萬 TEU，已擬定船舶汰舊換新計畫，規劃明年第二季起至 2021 年有 8 艘新船將下水，2021 年至 2022 年則有 12 艘船舶將交付；營運主要以近洋線為主，在亞洲線市占率達 15%。

法人指出，近年來因中國生產成本攀高、環保法規趨嚴，加上貿易戰衝擊，廠商有外流至東南亞國家的趨勢，有利亞洲區貿易成長，同時，東南亞港口因較難容納大船，需透過小船銜接遠洋大船的貨物，萬海以中小型船舶為營運主軸可望受惠。

隨著亞洲航線第四季傳統旺季報到，法人認為，萬海第四季獲利值得期待，上半年已賺贏去年全年，加上第三季獲利成長，全年獲利有望創 2016 年來的高點。

就整體市況來看，2020 年起國際環保法規上路，將加快老舊船舶淘汰，供過於求缺口有望逐漸改善，法人認為，貨櫃航商運價將有支撐。