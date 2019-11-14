出口商Q4匯損壓力浮現 東陽10月認逾6000萬元 獲利年減近3成

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (14) 日公布 10 月自結合併稅前盈餘 1.62 億元，年減近 30%，東陽解釋，主要是因 10 月有匯兌損失 6536 萬元，若排除匯兌損失，稅前盈餘年增幅達 10%。

東陽前 10 月合併稅前盈餘 19.44 億元，年減 4%，每股稅前盈餘 3.47 元，則高於去年同期的 3.38 元。

進入第四季 AM 傳統旺季，東陽表示，掌握多樣少量的彈性生產優勢，可提升整體績效，目前對 AM 市場正持續加快生產排程和出貨速度，以提供更多高附加價值產品，有助毛利率提升。

東陽是全球主要塑膠和鈑金件大廠，全球 AM 塑膠件市占率超過 70%，而 AM 出口以北美市場為主，占比達 65%。

由於東陽每年開發模具資本支出約 16-18 億元，為資本密集產業，有其競爭門檻，加上歐美保險機構認證使 AM 副廠件正逐漸取代 OES 正廠件，法人看好，東陽在 AM 市場仍維持高度競爭優勢。

儘管今年以來東陽受到中國車市低迷衝擊，但在 AM 穩定拉貨下，東陽前三季稅後純益 14.82 億元，年增 2.76%，每股純益 2.5 元，展望後市，隨著中國車市獎勵措施推出和限購令解除，法人認為，中國 OEM 廠的稼動率可望回升，OEM 市場回穩可期。