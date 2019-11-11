英國避開經濟衰退 但第三季GDP仍不如預期

據英國國家統計局 (ONS) 在週一 (11 日) 公布的數據顯示，英國在第三季度躲過了經濟衰退，為英國首相強生的大選帶來助力。不過同時，官方數據也顯示，GDP 年增長率已降至 2010 年第一季以來的最低水平。

英國第三季國內生產總值 (GDP) 季增率報 0.3%，低於預期增長 0.4%，年增率 報 1.0%，亦低於預期的 1.1%。

在全球經濟放緩以及英國脫歐不確定性打擊了商業投資信心和訂單的情況下，當地製造商正遭受損失。最新公布的第三季 GDP 避免了連續兩個季度的萎缩，較第二季反彈，掩蓋了脆弱的基本面。不過儘管如此，數據仍低於預期，顯示在進入第四季度的當下，依然未見經濟轉好的動能。

ONS 表示，服務業、建築業、英國消費者支出和政府支出推動了經濟成長。但製造業未能有所改善，第三季增長 0.3%，低於市場預期的增長 0.4%。

英國 GDP 走勢 (圖片：ONS)

董事協會首席經濟學家 Tej Parikh 表示：「重返成長是可喜的消息，但僅僅只是避免了經濟衰退並不值得慶祝。」Parikh 認為，英國經濟全年都處於低迷，第三季增長是因英國脫歐的期限將至。「實際上，第三季的回升是稍微誇大了經濟實力，許多商業活動提前在 10 月 31 日之前進行。由於庫存繼續減少，2019 年的最後一季可能會走弱。」

國際信評機構穆迪 (Moody's) 在上週將英國債務評等展望調降至「負面」，主因在於面對脫歐的情況下，英國正面臨越來越多的政策挑戰。穆迪表示，「脫歐決策過程的特點是癱瘓」，英國當局「無法應對目前面臨的政策挑戰規模」。除此之外，穆迪也表示，英國未來的經濟和財政可能會持續下跌，比預期的更容易受打擊。