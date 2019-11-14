美股盤後 — 美中貿易談判觸礁 迪士尼助攻道瓊再刷歷史新高

週三 (13 日) 《華爾街日報》報導，美中貿易談判在中國採購美農產品與其他核心問題上觸礁。由於擔心貿易談判破裂，標普 500 指數小幅上漲，那斯達克指數和那斯達克 100 指數微幅下滑。

然而，道瓊指數無懼貿易利空消息左右，迪士尼、蘋果與 Nike 漲幅推動下，週三道瓊再刷盤中與收盤歷史新高。

週三 (13 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 2.20 點，或 0.07%，收 3094.04 點。

那斯達克指數下跌 3.99 點，或 0.05%，收 8482.10 點。

美股道瓊指數上漲 92.10 點，或 0.33%，收 27783.59 點。

費城半導體指數上漲 0.44 點，或 0.03%，收 1732.86 點。

標普 11 大板塊僅 6 個板塊上揚，公用事業漲幅最高 (1.47%)，其次為房地產 (1.07%) 與必需消費品 (0.86%) 板塊。金融 (-0.57%) 領跌，再來是能源 (-0.51%) 與材料 (-0.48%) 板塊。(圖片：Finviz)

尖牙股僅蘋果獨強。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.96%。蘋果官網週三宣布開放最新 16 吋 MacBook Pro 預購。此外，加拿大皇家銀行資本市場看好蘋果長期創新與未來增長，給予該股以「跑贏大盤」評級。

由於迪士尼搶攻串流影音市佔來勢洶洶，Netflix (NFLX-US) 週三股價重挫 3.05%。

Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.079%；臉書 (FB-US) 下滑 0.66%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.40%。

半導體類股漲跌互見。AMD (AMD-US) 上漲 2.21%；Qorvo (QRVO-US) 上漲 1.28%；Microchip (MCHP-US) 上漲 0.44%；高通 (QCOM-US) 下滑 0.55%；美光科技 (MU-US) 下滑 1.28%；賽靈思 (XLNX-US) 下滑 1.98%。

台股 ADR 方面。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.40%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.30%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.28%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.20%。

美債殖利率走低促使公用事業和房地產股走強，金融股成重災區。花旗 (C-US) 下滑 1.55%；美國銀行 (BAC-US) 下滑 0.91%；富國銀行 (WFC-US) 下滑 1.72%；摩根大通 (JPM-US) 下滑 0.51%。

焦點個股

迪士尼 (DIS-US) 週二正式加入串流大戰，在美國、加拿大與荷蘭推出「Disney+」平台，上線首日就因為人數壅塞，導致平台當機連連。

週三迪士尼宣布 Disney+ 其註冊訂戶已突破千萬人，短短上線兩日內就取得如此好的成績，激勵迪士尼股價大漲 7.35%，創下歷史新高，市值飆至 268.9 億美元，更成為助力道瓊再刷新高的最大功臣。

Disney+ 註冊用戶突破千萬人次。(圖片：AFP)

運動品牌大廠 Nike 週三證實決定離開亞馬遜平台，結束為期兩年在亞馬遜網站上直銷產品的試點項目，將專注發展自家銷售平台。Nike (NKE-US) 股價上漲 2.00% 至每股 91.29 美元。

摩根大通分析師對通用電氣 (GE-US) 真正基本面業務實力表示質疑，認為通用電氣在重組上的支出減少才是獲利的主要因素。通用電氣週三股價下滑 1.14% 至每股 11.29 美元。

關鍵經濟數據

美國 10 月 CPI 年增率報 1.8%，預估 1.7%，前值 1.7%

美國 10 月 CPI 月增率報 0.4%，預估 0.3%，前值 0%

美國 10 月核心 CPI 年增率報 2.3%，預估 2.4%，前值 2.4%

美國 10 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預估 0.2%，前值 0.1%

華爾街分析

美中第一階段協議又傳變數，週三新的貿易利空消息傳來，促使避險買盤湧現，黃金、美元、日圓上漲，原油價格走揚，美債殖利率走低，美股僅道瓊表現較佳，其他主要指數變化不大。

繼美國總統川普週二呼籲聯準會應該持續降息讓美國更具競爭後，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三赴國會聽證與發表演說。

鮑爾表示，美國經濟持續擴張，只要經濟情況維持在目前的水平，未來聯準會就不可能進行降息。

鮑爾表示美國經濟持續擴張，為週三美股漲幅增添柴火。(圖片：AFP)

紐約安聯全球投資公司 (Allianz Global Investors) 美國投資策略師 Mona Mahajan 表示：「美股經過一輪不錯的漲勢後，我們正面臨小幅回檔。」

Mona Mahajan 提到：「(上漲的) 其中一部分是由美中關係解凍，或至少開始出現一些解決方案或貿易休戰，所以今日華爾街頭條新聞來說並不是好兆頭。」

NatWest Markets 首席美國經濟學家 Michelle Girard 表示：「我們一直在抵制這種貿易樂觀情緒，感覺有點孤獨，因為市場肯定接受了我們可能達成短期協議的消息。但我們還沒走到那一步。」