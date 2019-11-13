為避免 12 月關稅鋪路？路透：庫克偕川普將造訪蘋果德州廠

《路透社》週二 (12 日) 報導，美國總統川普 (Donald Trump) 預計和蘋果首席執行長庫克 (Tim Cook) 將一同參觀蘋果德州工廠。

自貿易戰開始醞釀以來，蘋果一直堅稱其產品主要在美國設計，增加了在當地的投資，9 月底該公司發布聲明，宣布將在德克薩斯州組裝新版 Mac Pro 電腦。

川普對蘋果在美國砸大錢投資，促進美國繁榮感到欣慰，而八面玲瓏的庫克與美中政界關係良好，屢次讓蘋果產品在美中關稅戰中降低損害。

蘋果德克薩斯州組裝新版 Mac Pro 電腦。(圖片：AFP)

市場人士認為，庫克偕川普將造訪蘋果德州廠的消息，也許是為避免 12 月的新關稅來鋪路。

川普政府預定 12 月 15 日將對智慧型手機與筆電等電子產品加徵關稅。目前預計在美中即將簽署新協議下，12 月即將上路的新關稅計畫可能會擱置。

往例來看，蘋果不但積極爭取關稅豁免且豁免成功率還屢創佳績。

10 月初，蘋果要求川普政府放棄對中國製造的蘋果手錶、iPhone 組件和其他消費產品的關稅。

9 月美國貿易代表署 (USTR) 在蘋果 15 項關稅豁免申請中批准 10 項產品，包括 Magic Trackpad 觸控板，Magic Mouse 滑鼠，以及 MacPro 的一些關鍵內部組件。

8 月川普稱，庫克提出了一個很好的理由讓蘋果很難支付關稅，因為蘋果的競爭對手三星不會面臨同樣問題，大部分三星產品製造地點都在南韓。

鑒於關稅可能助長三星，抑制蘋果競爭力，川普稱：「我認為他 (庫克) 提出了一個非常具說服力的觀點，所以我正在考慮這件事。」