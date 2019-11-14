蘋果最新 16 吋 MacBook Pro 霸氣現身 台灣果迷還要再等等

蘋果官網週三 (13 日) 釋出全新 16 吋 MacBook Pro，這款號稱史上最強蘋果筆電，除了配有強大處理器、最快記憶體、還是改採更好用的剪刀腳鍵盤，採用歷年最大 Retina 顯示器，目前已開放美國等多個國家 / 地區預購，但遺憾的是台灣未列入首發。

蘋果 (AAPL-US) 官網週三突發釋出全新 16 吋 MacBook Pro，主打客群為專業用家，宣稱這是該公司史上最強大的筆電。

最新 MacBook Pro 採用歷年最大的 16 吋 Retina 顯示器 (圖片：翻攝蘋果官網)

最新 MacBook Pro 採用歷年最大的 16 吋 Retina 顯示器，具 3072 x 1920 解像度和更高的 226 ppi 像素密度，還有優質六揚聲器音響系統 ，提升果迷優質的視聽體驗。

特別的是，蘋果自 2015 年以來，首次徹底改造設計其鍵盤，最新 MacBook Pro 揮別過往採用蝴蝶鍵盤常見的卡鍵故障問題，改採更實用的剪刀腳鍵盤，又稱 Magic Keyboard，提供更出色的打字體驗。

最新 MacBook Pro 揮別過往採用蝴蝶鍵盤常見的卡鍵故障問題 (圖片：翻攝蘋果官網)

最新 MacBook Pro 硬體更強大，配備最新 6 核心及 8 核心第 9 代英特爾 Intel Core i9 處理器，採用 AMD Radeon Pro 5000M 系列繪圖處理器，還有更大的散熱器，能為用戶提供更高的效能，流暢地播放、編譯、處理繁重的多重工作。

此外，最新 MacBook Pro 電池壽命延長，比去年推出的 MacBook Pro 多出一小時，但僅比去年款重 0.3 磅。

由於最新的 MacBook Pro 儲存空間全面升級，最高達 8TB，這最終反映在價格上，MacBook Pro 起售價最低為 2399.99 美元 (約台幣 79990)。

目前蘋果官網上已開放美國等多個國家 / 地區預購，最快本月 23 日出貨，但台灣區上市尚未公布推出日期。