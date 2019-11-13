費城Fed總裁：不贊同聯準會先前的10月降息

美國總統川普在週二 (12 日) 重申了對美國聯準會 (Fed) 的批評，認為 Fed 讓美國在與其他國家的競爭中處於不利，指出要不是因為 Fed，美股還可以漲更高，呼籲當局應實行負利率。不過，費城聯邦準備銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 則抱持了不同的意見，認為 Fed 在上個月降息是錯誤的。

美國聯準會於先前第三次下調利率，將基準利率降至 1.50% 至 1.75% 區間，試圖降低貿易不確定性和全球經濟成長放緩所帶來的風險。

哈克表示，反對聯準會在今年的第三次降息，並認為應該先暫時保持現況，依情勢的發展再決定如何去反應。「我的想法是我們現在保持現狀，再看看情況如何。」哈克說道。

哈克表示，目前阻礙經濟成長的主要問題是不確定性，企業不願意進行資本投資，意味著即使降低利率也不會對經濟活動產生太大影響，這就是為什麼聯準會應該避免採取徒勞的行動。

哈克預計明年的成長將放緩至略高於 2%，同時就業機會成長的速度也將放緩，失業率恐提高至 4%。 此外他也認為，通貨膨脹率將回升至 2%。

在先前，前萬事達卡 (Mastercard) 首席經濟學家 Yuwa Hedrick-Wong 警告表示，目前的零利率趨勢是「反常的」，並且可能「毒害」商業環境，對經濟造成「巨大的損害」。「我堅信，從長期來看，零利率或負利率實際上會對經濟造成巨大損害。首先，零利率會破壞商業公司環境。」

康乃爾大學 (Cornell University) 教授 Eswar Prasad 也曾在接受採訪時，當多數國家通過貨幣政策來刺激經濟成長時，「可能變得不再那麼有效」。他認為，相反地，各國政府應該在實行財政刺激措施方面更加平衡。「持續依賴超低或負利率政策將會使金融體系變得更加脆弱，對經濟成長幾乎沒有正向的影響。」Prasad 說道。