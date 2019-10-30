投資專家：即使聯準會降息 不會改變美股過於高估的事實

你依據聯準會的升降息決定來操作美股嗎？投資專家表示，經驗與數據證明，依所謂的「聯準會模式 (Fed model)」調整投資組合，效果不會比扔硬幣好上多少。

著名專欄作家 Mark Hulbert 週二 (29 日) 發文指出，與其依 Fed model 調整投資，不如依據美股估值決策，當股票收益率 (Earnings yield)，即本益比的倒數，相對於美國 10 年公債殖利率高，而且不斷上升時，股市看漲，反之，則股市看跌。

(圖表取自 Market Watch)

Mark Hulbert 表示，如果投資人有警覺心，擔心本週聯準會要是維持利率不變，則股市會大跌，這是好事。但要是投資人指望聯準會一旦降息，股市就大漲，這就完全不可靠。

Mark Hulbert 指出，這是根據過去 150 年美國股市、企業獲利和利率的分析後，所得出的結論。當人們用本益比來推測股市表現時，忽視當時的利率，準確度會更好。著名耶魯大學教授、諾貝爾經濟學獎得主 Robert Shiller 所使用的周期調整本益比 (CAPE)，也指出相同的結論。

換句話說，無論當前的利率高低，股市本益比過高，後市看跌，本益比偏低，後市看漲。而根據 Shiller 數據，當前的本益比，處於自 1871 年以來超過 87% 的高位。

Mark Hulbert 表示，如果不相信利率無用，可以跑 r-squared 統計分析，將可以發現，它對預測標普 500 指數 1 年或 10 年的實質回報，能發揮的作用都非常低。

(圖表取自 Market Watch)

Mark Hulbert 指出，如果依 Fed model 決策，2007 年 10 月的牛市見頂時，股市看漲；2009 年 3 月的熊市底部，股市看跌，這完全是錯的。

Mark Hulbert 強調，股市看長期前景，聯準會的決策不會有太多指引作用。