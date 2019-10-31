三連降，聯準會在怕什麼?

美國聯準會如市場預期，宣佈調降聯邦基金利率一碼的同時，表示三次降息可能已經足夠，未來利率變化將取決於經濟數據的好壞。看似中立且對經濟有信心的發言，卻在聯準會主席鮑威爾回答問題時破功，聯準會未來降息機率遠大於升息機率，極端低利率的環境可能延續更長一段時間。

1. 聯準會暗示未來利率只會低不會高

美國房租年增率反轉向下機率高

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2019/10/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

聯準會利率決策會議後的記者會上，主席鮑威爾對於是否有可能重回升息的問題，表示必需在看到物價年增率顯著上揚時，聯準會才會考慮回到升息循環。物價年增率大幅升高並迫使升息沒有問題，但問題出在，若資產出現泡沫，但物價年增率卻很平穩時，聯準會還是會堅持不升息嗎？照這狀況，聯準會等同放棄升息。

假設聯準會只會因為物價年增率顯著升高，才考慮升息，那美國物價年增率有顯著升高的可能嗎？無論是看消費者物價年增率或是聯準會主要參考的個人消費支出平減指數來看，房租都是其中的重要組成分項。從 1997 年以來，房租年增率與薪資年增率走勢相仿，且房租年增率大多低於薪資年增率。但如今租金年增率屢屢超過薪資年增率，且薪資年增率下滑機率高於升高的情況下，租金難以保持目前的速度繼續成長，美國的物價年增率自然更缺乏顯著升高的理由。

2. 維持低利率，聯準會期待奇蹟出現

為何聯準會希望維持低利率？因為過去 30 多年，這招屢試不爽。從 1982 年以來，每次遇到危機，聯準會只要透過降息，讓實質利率下降，便能夠刺激企業、消費者或政府增加花費，並進而推升經濟成長率。假設債務可以無止盡增加，持續降息並維持低利率，似乎可能讓經濟永遠不會陷入衰退。但問題是債務不可能無止盡增加，以個人為例，假設 A 一年薪資 100 萬元新台幣，目前信貸、車貸與房貸加起來，一個月要還的金額高達 5 萬元，A 還有多少繼續舉債空間？就算 A 有意願，有銀行願意借嗎？或是願意借款給 A 的非常規金融機構所提供的利率，A 能夠負擔嗎？

不只是個人，企業與政府同樣面臨一樣問題，所有人都面臨舉債上限。一味降低利率，不代表債務就會持續擴張。根據國際清算銀行，美國目前各部門債務加總佔 GDP 比重來到 250%，遠高於 1950 年代的 120%，降低利率刺激經濟成長的空間相對有限，聯準會需要的不是通例而是奇蹟。

美國債務還能再上一層樓？

資料來源：FRED、BIS、Bloomberg，實質利率為穆迪 AAA 級債券殖利率減去美國物價年增率，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2019/10/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 低利率未來，看日本就好

若聯準會成功維持低利率與低物價年增率，那美國就可以避開經濟衰退嗎？「鉅亨買基金」認為日本央行已經示範給聯準會看了，從 1990 年以來，日本央行便透過不斷的降息、資產購買計畫，來壓低實質利率。1996 年至 2011 年，日本平均實質利率為 1.7%，2011 年至今，日本實質利率更降低至 - 0.2%。儘管日本央行不斷挑戰利率底限，日本經濟成長率並未因此大幅好轉，1996 年至 2011 年，日本平均經濟成長率為 0.9%，2011 年至今也只略微升高至 1.1%。只要聯準會不改極端低利率政策，美國未來經濟成長率可能都維持在 0% 至 3% 的低度成長。

極端低利率，對刺激經濟成漲效果有限

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2019/10/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

資金潮來襲，風險資產易漲難跌

從此次聯準會主席鮑威爾發言來看，聯準會吃了秤砣鐵了心要延續極端寬鬆的貨幣政策，來避免景氣衰退。低利率加上新的資產購買計畫，大量資金再度成為風險性資產的護身符，儘管漲幅可能不如以往，但上漲機會仍大於下跌機會，建議投資人在較穩健的全球型股票之外，納入些許新興市場股票與新興市場債券基金。

鉅亨精選基金

>> 富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計股份 - 美元)

>> 摩根基金 - JPM 全方位新興市場 (美元)-A 股 (累計)

>>NN(L) 新興市場債券基金 X 股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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