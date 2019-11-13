由日本自民黨約 40 名保守派議員所組成的「日本的尊嚴與國益維護會」，對於中國國家主席習近平，將在明年春天以國賓身分到訪日本一事，抱持反對意見。並在整理相關內容後，預計於週三 (13 日) 當天向日本首相安倍晉三提出聲明書。

該項聲明書中，舉出了中國政府的官方船隻數度侵入釣魚台 (尖閣諸島) 附近海域，還有在香港反送中示威遊行的因應問題，以及北海道大學教授等日本人遭受中國政府的不當拘留等例子。期盼日本政府，為了建構正確的日中關係，須在中國國家主席習近平訪日之前，要求中國政府作出具體明確的因應措施。

若在相關問題上沒有作出改善，將反對中國國家主席習近平以國賓身分造訪日本。

該會的代表幹事，自民黨參院議員青山繁晴在記者會上表示，若是日本政府對於相關問題抱著視而不見的態度，來迎接中國國家主席習近平的到訪，以國家的角度來看是很奇怪的。

日本自民黨多位議員 反對習近平以國賓身分訪日 (資料照片) (圖片：AFP)

日前，日本首相安倍晉三，與中國國務院總理李克強，在 11 月 4 日時，於泰國曼谷進行了短暫會談。雙方在談話中表示，為了讓中國國家主席習近平在明年春天到訪日本一事，為中日兩國帶來意義，彼此間除了將朝著這個目標來努力進行。另外為了區域及世界的和平與安定，也期盼兩國關係能有更進一步發展。