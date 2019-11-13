OECD秘書長：全球貿易恐萎縮 我們在賭美中貿易協議

週二 (12 日) 美國總統川普在紐約經濟俱樂部 (Economic Club of New York) 中表明，美政府只會接受對美國有利的協議條件，若中國不願達成協議，美國也將對中國大幅度加徵關稅。對此，經濟合作暨發展組織 (OECD) 秘書長 Angel Gurria 在週三 (13 日) 表示，全球貿易恐消極萎縮，目前的投資和貿易增長都賭在中美之間的協議。

「昨天，川普在紐約經濟俱樂部的演說，基本上他說美中即將達成協議，而我們正在打賭兩方會簽署協議。」Gurria 說道。

Gurria 表示，全球的貿易增長率從 2017 年的 5.5% 下滑到如今基本維持低迷。實際上，也許正如我們所說的那樣，貿易正在消極收縮。由於不確定性，投資增長也一度從 5% 下滑到現在的 1% 左右，甚至可能還會進一步放緩，「因此，在短時間內經濟成長恐會急劇下跌。」

在今年 9 月份，OECD 下調了對全球經濟成長的預測至 2.9%，低於 5 月份預測的增長 3.2%，是自 2008-2009 年金融危機以來最弱的成長。此外，該機構也預測到 2020 年經濟成長將為 3%，低於先前預期的 3.4%。

Gurria 表示：「如果我們繼續依循更多的貿易保護主義或引發更多的貿易爭端來做出決策，那麼恐怕將會出現更糟的結果。」

OECD 也警告表示：「全球經濟變得越來越脆弱和更多的不確定性，經濟成長放緩，下行風險不斷增加。」報告中指出，發達經濟體和新興經濟體的經濟前景都在減弱，如果政府沒有採取堅定的政策行動，全球經濟成長可能會持續停留在較低的水平。