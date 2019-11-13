〈分析〉Fed於2020大選前 再次降息可能性不大

據《彭博》報導，市場預計，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 可能於本週公開表示貨幣政策不變，儘管美國總統川普持續公開對聯準會施壓，要求進一步調降利率，但由於目前美國經濟進入穩定階段，聯準會於 2020 大選前，料將維持基準利率不變。

若聯準會決定在總統大選前維持利率不變，則將會是美國歷史上一個較為反常的現象。觀看過去 10 屆的總統大選，可發現在大選前，聯準會通常會做出升息或者降息之決議。

在 2012 年總統大選前，因當時基準利率已接近為零，因此聯準會並未調降利率，但是，仍在當年 9 月，宣佈了第三輪的量化寬鬆政策 (QE3)。

美國聯準會利率調整年度 (圖：Bloomberg)

Cornerstone Macro 合夥人斐利 (Roberto Perli) 表示：「觀看過去歷史可以發現，在大選年度，Fed 為了維持獨立性和可信度，總是會做出他們認為正確的決策。」

而美國總統川普亦於昨日 (12 日) 公開抨擊聯準會，表示與世界其他競爭國家相比，目前美國利率仍過高，並對聯準會施加壓力，要求持續調降利率。

鮑爾預計將於本週三 (13 日) 之聯合經濟委員會 (Joint Economic Committee of Congress)、及週四 (14 日) 之眾議院預算委員會 (House Budget Committee) 中發言，表明利率決策方向。市場認為，鮑爾將維持他在前次降息時 (10 月 30 日) 所聲明之看法，他表示目前美國經濟及貨幣政策都處在一個穩定的狀態，並暗示將可能暫停降息動作。

而市場也認同鮑爾的看法，近期美股呈上漲趨勢，顯示投資人對於美國經濟復甦抱持樂觀，並對於中美順利達成第一階段貿易協議有所期待。Northern Trust 首席經濟學家 Carl Tannenbaum 則表示，目前經濟狀況已較幾個月前好轉，而觀看近期數據，亦可得知美國進入衰退之可能性不大。

根據日前公佈之就業報告顯示，儘管有通用汽車罷工等因素，但美國 10 月新增非農就業仍報 12.8 萬人，超越市場預期，就業人口的增長亦可刺激國內消費成長。根據官方預估數據，2020 年經濟成長率將達 2%，通膨率也將上升至 2%。

儘管市場預估，就業人口的增長速度將趨緩，明年之失業率也有可能較 10 月公佈之 3.6%，增加至 3.9%。但光憑就業市場放緩這一點，並不代表聯準會有必要持續調降利率，鮑爾於上月接受訪問時，表示未來將對市場狀況進行「重大重新評估 (Material Reassessment)」，若有需要才會進一步採取寬鬆決策。

對於聯準會未來決議方向，應密切注意鮑爾於本週之利率相關發言。

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