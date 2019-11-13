樂此不疲轟Fed！川普：要是不升息 美股本可再漲25%

美國總統川普週二 (12 日) 紐約演說中吹捧「美股政績」，抨擊聯準會 (Fed) 要是去年不升息，美股本可多漲 25%。

自川普當選以來，標準普爾 500 指數上漲 45%，道瓊指數上漲 50% 以上，那斯達克指數上漲 60%，川普認為這正標誌著「從未見過的美國經濟繁榮。」

川普隨即抨擊聯準會：「如果我們有一個合作的聯準會，我向大家保證，這能為每個指數再增 25% 漲幅。」

川普感嘆：「那不會發生，我們都會犯錯，不是嗎？不是太經常，但我們偶爾會犯錯。」

川普所謂的「犯錯」讓外界霧裡看花，不知言下之意是指「任命鮑爾當 Fed 主席」抑或是指「聯準會利率政策」？

此外，川普在演說中還呼籲聯準會應該持續降息，讓美國在全球市場上更具競爭力。

他希望聯準會將負利率帶到美國，因為與世界其他地區相比，更高的利率會使美國處於競爭劣勢。

川普表示：「給我一些、給我一些錢、我想要一些錢。但我們的聯準會不允許我們這樣做。」「我們正與其它降息國競爭，因爲負利率，許多國家欠債反倒是賺錢。」

聯準會主席鮑爾於 9 月利率會議記者會表示，聯準會並未考慮負利率，並補充說，如果聯準會需要應對不利的經濟狀況，他將支持大規模資產回購和量化寬鬆 (QE)。

鮑爾表示，他拒絕聯準會將負利率作為對抗未來經濟疲弱工具的觀點。

鮑爾表示：「在金融危機期間接受了負利率的想法，我認為我們不會考慮使用負利率，這不會出現在我們的優先考量。」