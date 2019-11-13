臉書推新電子支付Facebook Pay 股價大漲2%

鉅亨網編譯陳宜伶 2019年11月13號8點20分

臉書 (FB-US) 週二 (12 日) 表示將推出全新的電子支付服務 Facebook Pay，將用來統整旗下所有平台包括了臉書、Messenger、Instagram 與 WhatsApp 的支付服務，未來用戶不需要退出該 app 程式，便能進行線上付款。

消息一出，激勵臉書股價，週二 (12 日) 臉書股價大漲 2.56%，落在每股 194.47 美元。

臉書股價走勢 (圖片: investing)

努力想在金融領域擁有一席之地的臉書，前些日子推出加密貨幣 Libra 和數位錢包 Calibra，因為面臨著監管機構的龐大壓力，而被各國抵制。

如今臉書推出的 Facebook Pay，功能就像 Paypal 旗下的 Venmo 轉帳 App，可見臉書這回來勢洶洶。不過臉書也強調，Facebook Pay 與 Libra 加密貨幣項目的數位錢包 Calibra 是分開的。

臉書更補充，Facebook Pay 支援多數信用卡和金融卡，也能綁定 Paypal 帳號。未來付款方式，將會結合智慧手機的臉部或指紋識別功能進行轉帳，用戶也能使用 PIN 付款。

臉舒目前已經允許用戶透過 Messenger 應用程式進行匯款，預計推出 Facebook Pay 後，匯款功能將會擴增至所有臉書旗下應用程式中

臉書執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 在今年初時，便曾表示公司計劃統一其平台上的基礎設施。

Facebook 表示，這項新服務將會在用戶進行交易時，收集用戶的付款方式、日期、帳單和聯繫資訊，這些數據將用來選定用戶想看見的相關廣告。

由於臉書過去曾因為隱私和不當使用個資等問題，因此廣告業務一直是臉書被受關注的議題。

預計臉書將在本週於美國率先推出 Facebook Pay。