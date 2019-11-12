香港經濟前景：外資首重美中貿易與社運問題

香港經濟陷入技術性衰退，華爾街投行高盛、野村紛紛針對香港經濟前景發展看法，認為政治方面的動盪及美中貿易戰的衝擊，使得香港經商環境仍充滿挑戰。

高盛資產管理策略顧問 James Ashley 預計，香港經濟已經進入衰退週期，同時要面臨政治上的風險。他稱，政治的問題不只存在於香港，是全球都要面對的問題，目前沒有一個量化的公式去預測政治及央行政策的不確定性。

但對抗這些風險，可以利用長期投資來渡過這些不確定性。就長期投資而言，Ashley 認為投資人可將焦點放在中國，因為全球會有更多的資金流入中國，香港作為中國重要對外窗口，亦將因此受惠。

至於野村方面則是指出目前持有港元的風險因子已從去年的聯準會貨幣政策正常化、人民幣貶值，及中國總體經濟下滑等風險，轉為美中貿易戰惡化、香港社會動盪及部份資本外流等。

目前來看，香港示威活動越演越烈，因此野村認為有必要提高港元的風險溢酬。

野村強調香港資本外流的風險一旦增加，可能會導致港元走貶，且長期處於聯繫匯率保證兌換區間的底部。

目前來看，香港資金外流的跡象還不明顯，只是有證據顯示外幣存款正從香港轉移至新加坡。香港 9 月份的外幣存款數字減少 103 億美元，而新加坡方面則增加 34 億美元。

野材認為，如果香港社會動盪而引發資本外流，市場對於港幣、利率及港股會全面性看空。