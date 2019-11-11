美中關係生變 港股停市傳言 恆指下挫逾700點

港股今 (11) 日受到川普否認已與中國達成取消關稅的協議，美中關係再度陷入僵局，再加上香港社運出現衝突，且市場傳出香港政府將利用「緊急法」設提款上限，及股匯市將暫停交易的利空消息，導致近期大幅反彈的港股出現賣壓。

恆生指數終場收在 26926.55 點，跌破 27000 點整數關卡，下跌 724.59 點，跌幅 2.6%，並一口氣貫破 10 日、20 日及 250 日的均線支撐。

資料來源: 東方財富網, 恆生指數日線走勢

香港「反送中」示威者今 (11) 日在香港發起「罷工、罷課、罷市」的活動以表達對香港政府的不滿，抗議活動中香港多地交通癱瘓，不少地鐵站關閉，同時在抗議時也有民眾受傷送醫。不過在截至下午 16:00 止，已有不少關閉的地鐵站陸續恢復服務。

此外，市場也傳出香港特首林鄭月娥今日午夜起將利用「緊急法」設提款上限，以保障港元穩定。但香港金管局出面澄清絕無此事，香港銀行體系十分穩健，銀行有足夠流動性應付民眾需求。

同時也有網路傳聞指出香港政府會利用實施「緊急法」宣布停止上班、上課，及股匯市暫停交易等。而港府發言人強調無此事，呼籲民眾勿相信謠言，以致引起不必要的混亂。港交所也出面表達，港股照常交易，以平息市場恐慌。

業內人士指出從外在因素來看，目前美中貿易談判已經比之前明朗，即使美國總統川普稱未同意撤銷關稅，但市場仍認為美中達成第一階段貿易協議可以期待。

只是，香港內在因素有惡化跡象，除了經濟步入技術性衰退外，政治不明朗因素，如區議會選舉，及警民衝突等，預估仍會影響港股投資氣氛。