香港再傳暴力事件 港股跌逾600點 拖累整體亞股下挫

港股今 (11 日) 在金融股大跌之下，上午大跌超過 600 點，跌幅逾 2%。香港清晨新的暴力事件爆發，整體亞洲市場出現大翻轉，日圓、黃金等避險資產上揚，美中談判能否進展順利，也充滿不確定性。

上午 10:30，香港恒生指數跌逾 600 點，至 27000 點附近。此前兩名抗議者在週一的衝突中被香港警員開槍擊中，與此同時，週末示威活動導致近 90 人被捕後，上午有香港網民發起「三罷」活動，包括罷工、罷市和罷課，並發起堵塞主要交通幹線及公共交通工具行動。

恒生指數 (圖表取自港交所)

香港警方稱，蒙面抗議者在週一早上 7:24 左右，在港島西灣河地區的衝突中被警員開槍擊中，受傷者在送往醫院時清醒。而在上午堵塞交通的行動後，港鐵公司暫停了新界至九龍的東鐵線部分運營，並且馬鞍山線也受阻。

中國、南韓股市今天也都下挫，跌約 1%，日股早盤原本上揚，但在公布核心機械訂單連續第 3 個月下降之後，也由漲轉跌。

川普上週六對美中談判做出澄清，表示貿易進展非常順利，但只有對美國有利時，美方才會想達成協議。他還說，美國願意取消關稅是「不實報導」，加稅給美國帶來了數百億美元收入，而且很快會達到數千億美元。

股票經紀公司 Argonaut 的分析師 James McGlew 表示，中美貿易戰和香港抗議活動共同對今天亞洲股市帶來負面影響，香港的抗議活動已經持續了一段時間，金融界的看法是，它現在真的開始打擊市場，進一步拖下去，肯定帶來負面衝擊。

受不確定性增加影響，黃金由上週五的 3 個月低點反彈，上揚 0.4%，至每盎司 1463.5 美元。