〈每日外資外匯觀點〉關稅戰是否進尾聲？美元多頭等著看川普怎麼說

美國總統川普上周表示未決定取消對中國加徵的關稅，使得美中貿易談判出現變數，美元指數承受壓力，周一持穩在 98.2 附近；市場關注川普今天演講中關於貿易問題釋出的信息，以及美國聯準會副主席克拉里達將就貨幣政策發表談話，預期引發市場波動。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

三菱 (Mitsubishi) 分析師指出，本周市場走勢主要取決於美中貿易談判的進展；Cowen 策略師也表示，川普今天發表「貿易和經濟政策」演說，對貿易談判將有一定的指示作用。

QMA 投資總監 Ed Keon 日前表示，川普的言論行事永遠出人意表，但中美兩國最終還是會達成某種程度上的貿易協議，有助紓緩市場不明朗因素。

OANDA Corp. 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，貿易戰的消息喜憂參半，令投資者感到沮喪和困惑。川普在今天的演說中若釋出對貿易局勢的樂觀情緒，預期市場避險情可能降溫，有利美元走勢。

美國聯準會副主席克拉里達 11 月初曾表示，他對美國經濟前景抱持樂觀，消費者的狀況從來沒有像現在這麼好過，並對目前聯準會貨幣政策立場「非常滿意」，意即聯準會未來進一步降息的門檻將很高，倘若今天的演說中，克拉里達再次發表偏鷹派言論，美元有望受到提振。

外匯資訊網站 FXStreet 分析師 Flavio Tosti 從技術面分析，美元指數的漲勢依然被看好，目前位於 50 日均線下方盤整，多頭需要先攻克位於 98.40 的上漲壓力。