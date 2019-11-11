陸股盤後 - 關稅調降生變等因素打擊 上證大跌1.8% 險守2900點

受川普週末反駁將降低關稅的說法，陸股 3 大股指今 (11 日) 集體低開，並一路走弱，上證指數幾乎失守 2900 點。終場上證指數收跌 1.83%，報 2909.97 點，深成指數挫 2.17%，收 9680.57 點，創業板指數跌 2.23%，報 1673.13 點。

盤面上今天題材股全面熄火，半導體光刻機、氫能源、5G、晶片、電子支付跌勢最重，不過外資仍然捧場，北向資金連續 13 日淨流入。成交量則呈下挫，兩市合計成交人民幣 4229.98 億元，較上一交易日的 4494.34 億元有所萎縮。

(圖表取自新浪財經)

消息面一改上週利多頻傳局面，美國總統川普於上週六表示，他尚未同意取消對中國商品加徵的關稅，讓美中協議再生變數，市場情緒轉壞，人民幣也同步走弱。

此外，香港局勢衝突加劇。導因於前一週一名學生在警方施放催淚瓦斯驅散抗議者時墜樓，並於上週五宣告死亡，致香港抗議活動於週末 加劇。今上午警方又與抗議者發生衝突，一名香港抗議者被警員開槍擊中，傷勢嚴重，也導致網民主張「三罷」，抗議緊張局勢加劇。

上午公布的 CPI 年增達 3.8%，更高於預期值 3.4%，寫下 2012 年 1 月以來的新高紀錄。PPI 降 1.6%，則是 2016 年 7 月以來最差，致使 CPI、PPI「剪刀差」持續擴大，市場質疑中國已面臨通縮局勢。

以類股全天走勢來看，上午由通訊、電腦、商業貿易等跌幅居前，但原本相對抗跌的食品飲料、非銀金融、銀行等板塊，尾盤跌勢擴大，加大上證指數的受到的衝擊。

雲一資產董事長、首席投資官張子華表示，今天雖有放開基金公司外資持股限制、300ETF 期權試點等長期利好政策出爐，但在 10 月 CPI 數據超預期之下，汽車銷售數據走弱，眾多長期利空因素發酵，令市場難以走強。

巨豐投顧認為，市場的結構性特徵正在強化，大藍籌成為市場稀缺品種，而且市場三季報後轉向防禦。在外資擴容影響下，北上資金積極進場，今天在市場低迷成交量下，巨豐投顧建議逢低關注近期回調到位的科技股和績優藍籌股。