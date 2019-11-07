一文統整：中國對外資利多連發 呼應美中「分階取消」關稅

週四 (7 日) 中國政府宣布了一系列針對「外資」的利多政策，包括取消在中國之外資銀行業務範圍限制、更宣布推出汽車外資優惠，連環利多釋放，來呼應週四 (7 日) 中國商務部宣布的美中已同意隨協議進展「分階段取消」加徵關稅。

週四 (7 日) 傍晚中國商務部率先表示，中國與美國已同意隨協議進展、分階段取消對彼此商品加徵的關稅，而美中第一階段將取消多少關稅，可以由第一階段協議內容決定，其他細則中國商務部則並未進一步公布。

但上述中國商務部之發聲目前尚未獲得美方證實，市場分析，若上述消息獲得美方證實，那麼第一階段貿易協議文本就可能成為未來美、中談判的基礎路線圖。

「外資」利多連環出：

1. 取消在中國之外資銀行業務範圍限制

週四 (7 日) 在中國商務部宣布美中已同意隨協議進展「分階段取消」加徵關稅之後，中國國務院亦發表《意見》指出，將全面取消在華外資銀行、證券公司、基金管理公司等金融機構業務範圍限制，豐富市場供給，增強市場活力，減少外國投資者投資設立銀行業、保險業機構和開展相關業務的數量型准入條件，取消外國銀行來華設立外資法人銀行、分行的總資產要求，取消外國保險經紀公司在華經營保險經紀業務的經營年限、總資產要求。

意見並表示，將擴大投資入股外資銀行和外資保險機構的股東範圍，取消中外合資銀行中方唯一或主要股東必須是金融機構的要求，允許外國保險集團公司投資設立保險類機構。

意見還指出，要繼續支持按照內外資一致的原則辦理外資保險公司及其分支機搆設立及變更等行政許可事項。2020 年取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資持股比例不超過 51% 的限制。

2. 推汽車外資優惠、享同等市場准入待遇

中國國務院週四 (7 日) 亦宣布推出汽車外資優惠，保障外、內資汽車製造業生產的新能源汽車，享受同等市場准入待遇，中國國務院並強調要發揮智慧財產權司法保護重要作用，完善智慧財產權保護工作機制，為海外車企帶來一波利好消息。

受到一系列貿易樂觀消息提振，離岸人民幣週四 (7 日) 傍晚後是以暴漲噴出歡呼，截至週四 (7 日) 晚間 19 時許，離岸人民幣兌美元大漲 441 個基點報 1 美元兌 6.9680 人民幣。