〈MSCI調整〉A股入摩權重三連升 全年可望吸金人民幣上看6000億元

MSCI 於今 (8) 日凌晨公布半年度的指數調整方案，中國 A 股納入 MSCI 因子自 15% 提高至 20%，在 MSCI 中國和 MSCI 新興市場指數中的權重分別提高至 12.1% 和 4.1%。在 MSCI、富時羅素以及 S&P 等三大國際指數今年陸續納入 A 股後，估計 A 股全年可吸引被動資金上看人民幣 6000 億元。

本次 A 股的 MSCI 成份股新增 204 檔，無刪除，其中，189 家為中型股，調整後 MSCI 中國 A 股國際通指數 (下稱國際通指數) 成份股總數增加至 472 檔。

MSCI 曾在今年 2 月底宣佈增加中國 A 股在 MSCI 系列指數中的權重，同時分成三個階段將中國 A 股的納入因子從 5% 逐步增加至 20%，11 月底將是第三波調整生效的時間點，除了將納入因子進一步提高至 20% 外，並同時納入包含創業板在內的中型股，A 股佔新興市場指數的權重亦進一步提升。

繼 MSCI 之後，富時羅素以及 S&P 等國際重量級指數編製機構也將在今年陸續納入 A 股，估計全年可吸引被動資金達人民幣 4000 - 6000 億元以上，預估到今年底海外資金持有 A 股市值將達到人民幣 1.8 兆元，超過中國境內公募基金持股總市值，A 股與國際市場的連動性會增強，預料資金流向將以具備 MSCI 納入題材的 A 股為主。

在台灣交易所掛牌交易的元大 MSCI A 股 (00739-TW) ，與其他台灣陸股 ETF 不同之處，在於其追蹤的 MSCI 中國 A 股國際通指數將依據 MSCI 納入 A 股的進程更新、調整，能完整反映 A 股入摩全部過程的參考指標，A 股增量資金行情也反應在指數績效，根據萬得資訊統計，今年以來截至 11 月 7 日，國際通指數上漲約 28.19%，同期間 MSCI 中國指數僅上漲 13.65%。

根據 MSCI 近期研究指出，儘管中國目前經濟總量已占全球的 16%，中國的資本市場卻僅占全球市值加權指數的 4%，仍處於低配狀態。進一步來看，全球股票型共同基金對 A 股更是低配。在 2018 年完成首次納入後，MSCI ACWI 全球指數中每 6 隻股票中就有 1 隻股票來自中國。相比之下，全球股票型共同基金所持有的股票中，每 30 檔股票才約只有 1 隻股票來自中國。

因此，MSCI 也正在考慮未來進一步提升 A 股「納入因子」的條件，重點包括：一、可直接對沖風險的衍生商品；二、A 股的交割結算週期較短 (T+1)，可能帶來的作業風險；三、滬深港通與交易所交易假期不同，可能帶來的投資風險；四、建立可行有效的綜合交易機制，從而降低營運風險。