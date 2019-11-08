美國官員證實美中同意「取消關稅」 四大指數全刷歷史新高

中國商務部週四 (7 日) 透露，美中兩國已同意隨協議進展、「分階段」取消對彼此商品加徵的關稅，儘管美方尚未正式確認，但 《彭博社》 引述一名不具名的美國官員證實，美中同意取消關稅的消息，激勵四大指數於盤中時段，全數刷下歷史新高。

美國總統川普週四推文恭賀：「今 (7) 日美股大漲，刷新高記錄。盡情享受吧！」

(圖片：翻攝川普推文)

中國商務部發言人高峰週四 (7 日) 於記者會上表示，第一階段取消多少關稅，可以由第一階段協議內容決定，但未予詳述。他說，中美雙方過去兩週舉行了建設性談判。這份協議勢將於未來幾週內簽署。

《彭博社》週四報導，一位美國官員證實，同意取消關稅將是第一階段協議中的一部分。目前談判仍在進行，簽署協議的時間或地點尚未確定。

同時，《紐約時報》亦引述消息人士透露，川普政府已承諾，若美中達成協議，將會降低關稅。目前尚未完全敲定第一階段協議，具體條款仍在討論中。

此外，白宮高級顧問 Kellyanne Conway 週四表示，美國總統川普「急於」簽署該項協議。Conway 此番言論暗示，美中簽署第一階段協議的機率相當高。

受眾多貿易利多消息激勵，週四美股盤中時段，四大指數於同步再刷歷史新高紀錄，道瓊指數應聲大漲逾 300 點，一度衝上 27,774.67，標普一度漲至 3,097.77，那指一度觸及 8,483.16，費半一度站上 1745.69。

道瓊指數走勢圖。

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