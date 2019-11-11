〈分析〉中國10月CPI創12年新高 背後其實有著「通縮」危機

中國統計局於上週末期間公佈 10 月 CPI 年增率意外跳升至 3.8%，超出預期的 3.4%，直逼「4」大關，9 月份則為 3%，更創下 12 年以來新高。中國 10 月 CPI 大漲主因則是在豬肉價格飆漲所帶起的肉類食品全面大漲。

資料來源: wind

(資料來源: wind) 中國歷年 CPI 年增率

從年增率的觀點來看，10 月份中國食品價格上漲 15.5%，漲幅與 9 月相比提高 4.3 個百分點，影響 CPI 上漲約 3.05 個百分點，其中，豬肉價格年增 101.3%，漲幅比 9 月份再擴大 32 個百分點，影響整體 CPI 上漲約 2.43 個百分點。而具有替代效應的牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉等價格漲幅介於 12.3%～21.4% 間，合計影響 CPI 上漲約 0.41 個百分點。

至於進入到 11 月份，截至 8 日為止，中國 22 個省市豬肉平均價格已經上漲至人民幣 54.1 元 / 公斤，依目前的價格來計算，11 月份豬肉價格年增率高達 167%。

由於豬肉 CPI 年增率大約是中國 22 省市豬價漲幅 80% 左右，因此若 11 月份豬肉價格再沒有回跌，11 月豬肉 CPI 年增率恐再升至 120%～130%，再加上去年低基期的影響，11 月份中國 CPI 突破 4 的可能性極大。

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目前豬價上漲主要源于供需關系的失衡，而 9 月份中國生豬飼養數量不到兩萬頭，達 1.92 億頭，而具備生育能力的母豬也只有 1913 萬頭的歷史新低。考慮到繁殖和生長的時間差，業內已認為豬肉價格到明年第二季都有上漲的壓力。

由於豬肉供應端飼養豬隻的意願仍低，這與非洲豬瘟影響有關。不過在豬肉價格暴漲的影響，11 月份生豬養殖利潤已經達到人民幣 3000 元 / 頭。同時，今年 8 月以來中國政府持續推出鼓勵和補貼養殖的政策，預計年底時生豬產能將逐漸恢復。

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當下需要密切關注則是 10 月份能生育母豬和生豬飼養情況。如果在年底前這兩項數據能有明顯的改善，明年下半年豬肉供給缺口將有機會縮小，再考量今年高基期下，明年豬肉 CPI 有機會回軟。

相對於外界擔心中國物價持續走高恐影響未來中國寬鬆貨幣環境，中國國內絕大多數的分析師認為食品價格波動一向較大，若扣除食品價格的影響，中國其實正面臨通縮的隱憂。

(資料來源: wind) 中國 CPI 非食品價格年增率 (%)

而中國官方也淡化 CPI 直逼 4 字頭的影響性，指出長期來看豬肉價格漲價只是暫時性的，中國政府已積極鼓勵豬肉生產供應，同時也加強肉類進口，今年前三季中國豬肉進口年增 44%，達 133 萬噸，牛肉則進口 113 萬噸，年增 53%。一旦豬肉供應回升，中國物價就能回到合理區間。

若以 PPI 方面來看，10 月份，中國 PPI 年增 - 1.6%，比前一個月下滑 0.4 個百分點，已連續 4 個月負成長。同時，10 月份中國 PPI 和 CPI 的剪刀差為 - 5.4%，比 9 月份擴大 1.2 個百分點，連續 11 個月呈現負數，暗示中國工業企業獲利下降態勢可能延續。

今年剩下的兩個月，中國 PPI 下滑趨勢不易改變，而 CPI 受到豬肉價格影響而持續走揚，因此 PPI 和 CPI 剪刀差轉正的機會已低，顯示出中國經濟下滑壓力依然存在。