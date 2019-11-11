【馮冠華專欄】留意人民幣及A股盤中之走勢

11 月 11 日推介 - 中芯國際（981）

1）上週五港股市況總結：恆指上週五高開低走。指數以全日高位 27895 點開出（上升 48 點）後迅速轉升為跌，最多曾下跌約 265 點，低見 27582 點，最終以 27651 點收盤，下跌 196 點並結束 6 連升。成交金額按日上升約 2% 至約 797 億。港股通南下仍是淨流入，金額約 4 億。北上也繼續是淨流入，金額約人民幣 14 億。藍籌 10 升 39 跌 1 持平。



板塊方面，以汽車及出口股表現較好。做空方面，佔大市成交維持在約 13.3%。牛熊證街貨最新比例為 59:41，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 44:56。重貨區方面，熊證仍在 28000-28049，牛證也不變在 26950-26999。恆指期貨夜市收報 27602 點，下跌 78 點，低水 49 點。港股 ADR 下跌 58 點，相等於恆指 27592 點。

簡評：上證在上週五先升後跌，三千大關也望門輕嘆；再加上人民幣也有回吐，結果是恆指也要終止 6 連升，並蒸發了週四突如其來的升幅。成交雖有上升，但由於仍處於八百億下，啟示性當然不高。升勢暫告終下，做空比率沒有上行，牛熊街貨變得較平均，滬深港通維持浄流入，恆指則連續四天收於牛熊分界線之上（現約在 27421 點），筆者判斷上週五是獲利調整而已，並非確認轉弱訊號。

川普在上週五稱，他未同意完全撤銷對中國實施的關稅。在此消息困擾下，美股上週五曾一度受壓；雖則收市時三大指數均收復失地而報漲，但港股夜期及 ADR 卻報跌收場，由此推斷，今天恆指也極有可能低開。建議留意人民幣及 A 股盤中之走勢，對港股應有一定的影響力。至於後市，短線除了要留意中美貿易談判的發展，阿里上市的進展和週三騰訊（700）的季績均是左右大市的重要因素。

上週五收盤後公布的恆指季檢結果（見點 2），由於成分股沒有變動，之前市場憧憬能被納入的安踏（2020）或遇沽壓；相反，擔心被剔出的瑞聲（2018）或有空軍平盤。至於比重上的調整，今次的贏家分別有騰訊、申州（2313）及中信（267）。至於提出向市場的諮詢，對美團點評（3690）、小米（1810）甚至將來的阿里會是正面；相反，權重的金融股，特別是較細市值的交通銀行（2328）、中銀香港（2380）及恆生（11）則是負面。

至於今天的推介，筆者提介中芯國際（981）。上週四因有消息指，其供應商 ASML 將延遲出貨 EUV 設備（見點 5）。這消息後被 ASML 否定，中芯國際的股價上週五也逆市回穩，錯殺短多機會浮現。

2）恒生指數公司上週五收盤後公布季度檢討結果；其中，恒生指數成分股沒有變動。另外，恒生指數公司計劃進行有關恒生指數的市場諮詢，該諮詢將涵蓋多項議題，例如同股不同權公司，是否符合被納入指數的資格及指數中金融業的權重問題等。諮詢預計於明年首季進行，而有關諮詢結果則於明年 5 月公布。國企指數成分股將加入中國生物製藥（01177）及華潤燃氣（01193），剔除中國中鐵（00390）及中國建材（03323），有關變動將於下月 9 日（星期一）起生效，成分股數目固定為 50 隻。（信報）

3）外電最新報導指，阿里巴巴將在周四尋求上市聆訊。另外，內媒騰訊新聞《一線》報道，公司同一時間會在香港進行上市前路演，並擬以美國上市價存折讓約 5% 售股。內媒續指，阿里這個星期已經開始與部分香港的機構投資者進行溝通，確定下週開始在香港進行上市前的路演。報道又指，部分投資者對於 4% 折扣並不滿意，希望至少折扣在 8% 至 10%，而阿里巴巴對投資者反饋稱，在 4% 折扣的基礎上願意下調至 5% 左右。（經濟日報）日報

4）美股上週五市況總結：儘管川普稱未同意完全撤銷對中國實施的關稅，美股三大指數上週五仍能上升，當中道指上升 6 點，標指及納指則分別上升 0.26% 及 0.48%。十年期債息報 1.945%。美滙指數在 98.4，紐約期油最新報 57.44 美元。

5）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：舜宇（2382）公布 10 月出貨量，手機攝像模組 5344.6 萬件，按月增 10.5%，按年亦增 17.3%。手機鏡頭出貨量 1.46 億件，按月增加 0.6%，按年增 42%。此外，玻璃球面鏡片銷量 287.4 萬件，按月增 8.2%。車載鏡頭銷量 469.5 萬件，按月跌 2.8%。

其他光電產品銷量 478.3 萬件，按月升 8.8%。按年更大升 395.6%，因為結構光和飛行時間等 3D 產品出貨增加。

日經亞洲評論上週報導，ASML 延遲向中芯國際（981）出貨 EUV 設備，疑似有美方力量介入，使得荷蘭半導體設備巨頭不願將最先進的設備出貨的中國，提升他們的晶圓製程。對此，ASML 澄清並非事實。

陸媒科創板日報報導，ASML 中國表示，「延遲出貨」僅為媒體推測，ASML 從未評論或確認，對其將推測直接定性為事實作為新聞標題並在文中闡述，表示抗議。ASML 指出，根據瓦聖納協議，公司出口 EUV 到大陸，必須取得荷蘭政府出口許可，但該出口許可已到期，目前正在跟荷蘭政府申請新的許可證，並強調對全球客戶一視同仁，有關延遲或終止出貨的說法是錯誤的。（中時電子報）

6）新股訊息（信報）：內地河北房地產開發商中國天保集團（01427）將於今天掛牌，其暗盤收報 2.6 元，較招股價 2.5 元，升 0.1 元或 4%。該股公開發售認購只有 79%；國際配售獲超額認購。一手中籤率 100%。

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