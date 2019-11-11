〈分析〉S&P 500獲利估連三季下滑 但擔心衰退似乎言之過早？

隨著美股第三季財報公佈接近尾聲，預估 S&P 500 整體企業將呈現連三季獲利下滑趨勢，使得市場開始擔憂美國整體經濟將很有可能進入衰退期。但是，若檢視美企獲利成長來源，可發現美股企業獲利雖下滑，但獲利結構卻趨向穩健，而美國勞工薪資水平的提升，亦將刺激消費市場及經濟成長。

截至上週五 (8 日)，S&P 500 共有 89% 企業已公佈第三季財報，財報數據顯示美企獲利成長疲弱，分析師預估整體 S&P 500 企業 Q3 之 EPS，將較去年同期下滑約 1.1%，今年以來美股獲利估將連續三季出現下滑。

因股市估值取決於上市公司之獲利表現，華爾街分析師擔憂企業獲利下滑將反應在美股走勢，而雖然近期美股指數不受影響，持續創下歷史新高，但部份分析師卻認為美股估值已高，未來將很有可能進入反轉下跌，並預測美國經濟亦即將進入衰退期。

S&P 500 走勢日 k 線圖

但是，市場分析，使用 S&P 500 企業之獲利表現來預測美國整體經濟景氣循環，並不是個很適當的指標，由於 S&P 500 成份股多為大型跨國企業，因此，除了美國國內經濟以外，全球經濟和海外市場的表現，亦對 EPS 成長趨勢有很大的影響。

舉例而言，2015 年因國際油價下跌重創能源部門，導致 S&P 500 企業整體獲利成長下跌了兩位數，而當年美國經濟卻成長了 2.9%。

S&P500 企業每季 EPS 走勢及美國實質 GDP 成長率 (圖：YCharts)

除此之外，S&P 500 主要涵蓋企業屬科技、金融、製造、及能源部門，因此，使用此指標亦會忽略其他類型企業對美國整體經濟造成的影響。

另外，由於 EPS 受到企業庫藏股購買之影響，因此，使用 EPS 作為股市和經濟成長的判斷基準，亦不是個很適當的指標。

因 EPS (每股盈餘) 之計算公式為：EPS= 本期稅後淨利 / 普通股在外流通股數。

以上述公式來看，也就是說，當企業買回庫藏股時，會造成在外流通股數減少，因此在稅後淨利不變之情況下，會提高企業之 EPS。而市場上經常使用之本益比 (P/E) 估值法，亦是將公司 EPS 作為股價估值之基準，因此，EPS 的增加會提高投資人對於股價之預期，進而帶動股市上漲。

因此，若欲客觀預測美國總經趨勢，建議應使用美國經濟分析局 (BEA) 所公佈之 NIPA (國民收入和生產帳戶)，因本數據涵蓋了美國所有規模之企業，亦包含私人企業，因此較 S&P 500 企業更具整體性。

除此之外，檢視企業獲利來源結構，亦是預測未來實質成長空間之重要指標。

美企獲利成長來源結構趨向穩健

S&P 500 企業獲利於 2018 年強勁成長，反觀今年以來獲利卻呈現持續下滑趨勢，但是，若檢視美企獲利結構，可發現去年之成長很大一部份是來自於稅減政策。

由 S&P 500 企業獲利與美國整體 NIPA 之比較圖可以看出，歷年來 NIPA 的獲利成長幅度皆低於 S&P 500 企業，2018 年 NIPA 稅前獲利成長了 3.4%，但稅後獲利卻大幅成長了 10%，因此，可判斷此現象是源自於 2017 年美國之稅減政策及勞工改革法案。

(S&P500 企業獲利與美國整體 NIPA 比較。圖：BEA, S&P Capital IQ)

雖然 NIPA 成長趨勢疲弱，但研調機構 Bernstein 卻樂觀看待此現象，過去獲利成長主要來自於減稅政策之人工因素，而非來自企業實質營運成長，因此，近期的成長下滑，反而代表企業之成長因素將回歸至實質面，因此，在看好美國經濟成長、企業獲利動能估計也將受到帶動。

另外，企業獲利成長下滑有一部份是源自於勞工薪資的上漲，勞工薪資上漲雖對於企業本身不利，但卻能刺激消費需求，並且帶動整體經濟成長，且美國 GDP 組成結構中又有高達 68% 比重來自消費支出。

雖然研究機構 FactSet 預測第四季 S&P500 企業 EPS 仍將下滑 0.4%，但綜合以上觀點，市場預測，短期內美國經濟進入衰退之機率並不太大。