這個美股今年最弱的產業 接下來有望表現最佳？

曾經是美股市場最弱的股票，如今開始出現了復甦跡象。

能源股本月初大漲，能源類股 ETF XLE 在週二 (5 日) 前的短短 3 個交易日中，就上漲近 6%，成為 11 月份標普 500 指數中表現最好的類股。

Newton Advisors 創始人 Mark Newton 認為，這場狂歡可能才剛剛開始。

Newton 週二在 CNBC 上表示，現在又到了 1 年中，表現落後的產業價值回歸的時候。今年以來能源股表現最差，但是到明年初，可能情況發生改變，能源股有望領漲大盤。

Newton 指出，應對此一趨勢的最佳做法，可能是買進 XOP 油氣勘探與生產 ETF，這支 ETF 週二的交易價為 22.94 美元，週三下挫 3%，收 22.24 美元。

XOP 主要成分股包括 Marathon Petroleum、 PBF 和 Murphy Oil，本月以來上漲 9%，然而，與大約 1 年前創下的 52 周高點相比，它仍下跌 40%。如果看好它由低檔回升，則空間仍大。

不過，Chantico Global 執行長 Gina Sanchez 並不認為能源股已經可以走出低谷。

她表示，由於能源業的技術變革，供應出現了某種程度的擴張，讓能源股經歷了一段非常艱難的時期。不過，這段時期並不會很快過去，而是還要持續一段時間。

WTI 原油今年上漲 26%，不過也已經從 4 月份的高點回跌 14%。

Sanchez 認為，雖然市場輪動將會有利於價值股，並且一些這類股票已經超賣，但是油價依然有下行可能，因此不宜過份看好。