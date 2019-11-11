【胡一帆專欄】中國經濟放緩 寬鬆政策延續

2019 年第三季中國 GDP 同比增速，從第二季 6.2% 降至 6%，9 月數據喜憂參半，部分指標出現回穩跡象，表明政策寬鬆緩解了經濟放緩。9 月零售銷售同比增速從 8 月的 7.5% 升至 7.8%，其中汽車銷量降幅收窄，預計全年零售銷售同比增速將保持在 8% 左右，主要受到必需消費品銷售強勁的支持。1-9 月固定資產投資（FAI）增長從 1-8 月的 5.5% 進一步下降至 5.4%，主要是受到製造業的拖累，但這在一定程度上被房地產和基建投資所抵消。我們預期 2019 年固定資產投資增速將穩定在 5-6% 左右，雖然基建投資再度加速，但在一定程度上被房地產投資降溫和製造業投資低迷所抵消。由於全球需求疲軟且關稅上調，進出口增長均持續收縮，並可能在今年餘下時間持續低迷，預估今年 GDP 增長應達到 6.1%，符合政府 6-6.5% 的目標。

貿易仍呈現負增長。9 月份出口同比增長進一步深入負值區域，從 8 月的 –1% 跌至 –3.2%，主要由於外部需求疲軟以及美國提高關稅，出口增長萎縮主要受對美出口進一步惡化拖累，9 月份中國對美國出口同比下降 22%，較 8 月份的降幅 16% 進一步加深，這是由於美國對約 1300 億美元的中國輸美商品額外加徵了 15% 的關稅，未來整體出口增速仍面臨壓力，直到年底前都將保持疲軟，而由於經濟增長放緩，今年餘下時間內進口增速也很可能保持低迷。

CPI 升至 3% 且可能進一步上揚 PPI 通縮依舊。9 月份消費者價格指數（CPI）升至官方目標上限 3%，8 月時仍在 2.8%，自 3 月份以來豬肉價格上漲一直是 CPI 上揚的主要驅動因素，近期中國政府採取多項措施以恢復生豬生產，然而由於生豬週期通常需要 14 個月才能走完，因此短期內這些措施對價格的影響有限。豬肉價格可能持續飆漲，進而推動整體 CPI 在年底前升至 3% 以上，並可能導致全年 CPI 升破我們的預測 2.6%。與 CPI 相反，9 月份生產者價格指數（PPI）同比增幅從 8 月的 -0.8% 進一步跌至 -1.2%，PPI 通縮可能持續到年底，儘管環比有改善跡象，但因能源價格基數偏高，而且在經濟放緩的背景下，工業需求疲軟。鑒於經濟持續面臨下行壓力，我們預計貨幣和財政政策將繼續寬鬆。

央行溫和下調 MLF 利率

貨幣政策大致保持寬鬆，寬鬆範圍與幅度將取決於貿易談判進展以及經濟表現。央行於 11 月 5 日將一年期中期借貸便利（MLF）利率下調 5 個基點至 3.25%（此前為 3.3%），這是 2016 年初以來首次下調 MLF 利率。儘管降幅溫和，但在市場對央行採取相對中性的貨幣行動感到擔憂，且 10 月份債券收益率持續攀升的背景下，此舉表明央行續持寬鬆立場，下調 MLF 利率可能為 11 月 20 日的貸款市場報價利率（LPR）下調埋下了伏筆，10 月份該利率仍持平於 4.2%，我們預期今年內 MLF 利率還可望繼續下調 5 至 15 個基點。

此外，考慮到近期中美貿易談判取得的進展，我們預期年內央行還將全面降準 50 至 100 個基點（此前預期為 50 至 150 個基點）。財政政策方面，為支持基礎建設支出，四季度地方政府債券發行將使用去年剩餘的額度以及明年的部分額度（據報道最高可達 1 兆人民幣），今年 3.1 兆人民幣的地方政府發債額度已於 9 月份用盡。9 月信貸同比增速相對持穩於 10.8%，略高於 7 月和 8 月的 10.7%，鑒於政策穩步放寬，我們預計今年餘下時間信貸增長將保持在 10-11%

重申進一步開放市場

中國國家主席習近平在上海舉辦的第二屆中國國際進口博覽會（11 月 5 日至 10 日）開幕式上，呼籲各國加強合作，降低貿易壁壘。他還強調中國將繼續對外開放經濟與金融市場，並加強知識產權保護，這與近期召開的四中全會上所做的承諾相呼應。此番言論是在中美貿易談判持續進行，並朝著達成第一階段協議的方向邁進之際做出的，儘管智利取消了在該國主辦亞太經合組織（APEC）峰會，但中美第一階段協議仍有可能在 11 月份簽署。

自 2018 年中以來，政府宣佈了一系列措施以放鬆中國金融業對外資企業的限制，這也是美國貿易談判的長期訴求。中國最近宣佈將在 2020 年底前完全取消幾乎所有金融部門的外資所有權限制，QFII 和 RQFII 額度限制已在今年 9 月取消，MSCI 也提高了 A 股占其指數的比重，兩者均有助於促進外資對境內股票市場的投資，中國還計劃開放製造業、電信、醫療保健和教育行業，縮短外資負面清單，並加強知識產權保護，以及建立更多自由貿易區。