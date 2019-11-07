歐盟警告：歐元區更壞的經濟狀況 可能正在路上

歐盟委員會周四 (7 日) 公布對 2020 年歐元區經濟成長和通膨預期。雖然先前展現出略為樂觀的反彈信號，但在全球貿易緊張和政策不確定性的影響之下，歐盟委員會下修經濟展望，並示警經濟改善的情況可能難以持續、更差的經濟環境可能將會出現。

《彭博社》報導，歐盟委員會預估歐元區經濟動能仍然疲弱，2019 年成長僅 1.1%，而 2020 年成長率也只有 1.2%。通膨也不樂觀只有 1.3%，遠低於歐洲央行所訂定「接近 2%」的目標。

全球性的貿易問題對歐盟各國製造業造成衝擊，整體來說也影響對景氣的信心，歐盟委員會下修展望亦在經濟學家們意料之中，況且英國有可能無序脫歐，對歐盟展望會是很大的負面因素。

在歐盟委員會的預估中，2020 年歐盟整體經濟成長為 1.4%，歐元區則為 1.2%。而經濟成長能在 3% 以上的國家，只有愛爾蘭、波蘭、羅馬尼亞等。

(來源: 歐盟統計局 圖: Bloomberg)

歐盟首席經濟學家 Marco Buti 在委員會報告中表示，各國國內的經濟波動和政策不確定性、全球需求放緩以及貿易疲弱等，這些因素嚴重衝擊著歐洲經濟。

雖然就業市場與服務業的反彈，讓歐元區的經濟還不至於太慘，但 Buti 也明言，這些動能不可能永遠持續下去，而原先經濟表現還不錯的歐盟國家，現在也開始露出疲態了。

近幾週以來，歐盟的製造企業開始調降展望。由於全球汽車產量下滑、工廠設備生產也受影響，德國汽車零件生產商 Rheinmetall、電子廠西門子都下修未來展望，車廠福斯更表示，未來兩年將是產業寒冬。

(來源: 歐盟委員會 圖: Bloomberg)

從上圖可以看出，除了歐元區本身，歐盟委員會對歐元區三大經濟體的展望都是下修，其中德國更是下修最多的。德國可能會陷入技術性衰退，義大利則未出現實質復甦的信號；法國的情況相對較好，西班牙則維持住成長的步調。

雖然近期經濟數據顯示，歐元區製造業應該即將會從谷底反彈，但歐盟仍對未來展望非常謹慎看待。中美談判開始展露曙光，也多少帶來了一些審慎樂觀的氣氛。

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