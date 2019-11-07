紐約匯市- 貿協簽署地點未定案 美元走低 Fed年內無降息可能 日圓、歐元走軟

週三 (6 日) 美元小幅走跌，由於美中貿易簽署協議地點未定，美國總統川普和中國領導人習近平的會談恐延至 12 月，市場靜待貿易談判結果，離岸人民幣兌美元升至三個月高點，匯市進入觀望期，避險貨幣日圓下跌；歐元也走軟。

美元 15 分線 (圖片: Investing)

倫敦合作銀行 (Rabobank) 外匯分析師 Jane Foley 便表示，目前市場希望美中雙方盡快確認初步貿協的簽署地點，以盡早確定有望結束貿易戰。

分析師認為，此前一週以來，美國經濟數據普遍優於市場預期，週二 (5 日) 公布的 ISM 非製造業數據意外強勁，加上貿易樂觀情緒提振了全球經濟增長與通膨前景，促使分析師紛紛回調聯準會降息預期，有利美元上行。

根據週二 (5 日) 釋出的經濟數據，顯示美國服務業表現強勁，美國 10 月份的商業信心已從 9 月的三年最低點獲得改善，ISM 上週五公布的製造業數據，雖然已創下連續第三個月萎縮，但非農就業報告優於市場預期，且薪資上漲，市場避險情緒緩解。

美元小幅下跌了 0.03%，至 97.778，此前一天上漲了 0.4%。美元兌日圓下滑 0.2%，一度跌至 108.99 美元，但仍離十月份的高點 109.28 美元不遠。

10 月份 ISM 非製造業部門指數從 9 月份的 52.6 升至 54.7。

歐元兌美元 15 分線 (圖片: Investing)

歐元兌美元小幅下跌，報 1.1067 美元，相較週二下跌了 0.5%。德國週三 (6 日) 公布了 9 月工業訂單量，增幅高於市場預期，為全球其他因為貿易緊張局勢，而仰賴出口的國家經濟體，帶來一絲希望。

IHS Markit 於週三 (6 日) 公布 10 月份歐元區服務業 PMI 終值報 52.2，高於上個月的 51.6，也優於預期的 51.8。

美中貿易戰的關稅問題，以及英國脫歐等地緣政治問題，使得市場關注歐洲央行 (ECB) 在 12 月的貨幣利率會議。

貿易進展樂觀，澳幣一度上漲至 0.6899 美元，自 10 月 2 日觸及 10 年半的最低點以來，澳幣一直維持 3.4% 的漲幅。

瑞郎兌美元匯率在前一交易日下跌 0.5% 之後，於週三持平。

截至週四 (7 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 97.778。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1067 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2855 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6884 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3179 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.97 日圓。