粵港澳大灣區「惠港」房產政策引中、港兩面質疑

週三 (6 日)，香港特首林鄭月娥於粵港澳大灣區建設會議後記者會宣布，通過 16 項惠港新措施，內容包含房地產購置、教育與行動服務等領域，盼以此作為吸引港人赴中購房、居住之誘因，促進粵港澳大灣區發展，不過此項措施公布後，卻在中國、香港兩地出現質疑聲浪。

林鄭月娥週三 (6 日) 宣布，中國已同意 16 項惠港措施，這些措施將根據大灣區一體化計畫，為港澳居民帶來獲益。16 項措施中有 7 項惠及港澳居民，最引人注目的莫過於港人在大灣區購買房產的優惠條件，使港人享有與當地居民同等的待遇。

大灣區城市分布圖 (圖：粵港澳大灣區建設)

目前，深圳為大灣區中房價最高城市，除非獲得居留證明，否則非中國本地居民在購買房產前，必須預先繳納五年的稅，惠港措施出台後，香港居民可以因此購買多達兩套免稅公寓。

針對此，網路上出現中國居民的憤怒聲浪，部分中國居民於社交媒體抱怨如今房價已過高，這項政策如同將當地居民視爲次級群體。

深圳房地產分析師表示，當地居民為這座城市付出貢獻，繳納大量稅款並承擔更嚴格的財產限制，對新措施的公平性提出質疑。

除了中國外，香港輿論對於政府所稱的「惠港」措施反應也相當冷淡。

《香港經濟日報》援引交銀國內外房產分析師謝騏聰指出，一直以來，香港居民都可以到內地購置物產，不過，在購買力有限的情況下，即使放寬大灣區置產條件，也不代表會引發大量置產趨勢。

中國銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武對此表示認同，他稱港人要到大灣區置產，除房價外還有更多考慮因素，像是教育和醫療等問題。

香港示威情緒持續高升不降，除了港人對政治制度感到沮喪外，高昂的房價也被視為不滿的根源。上個月，為因應香港住房短缺問題，香港政府提出幾項短、中期應變措施，包含增加購房補貼、提供公宅住屋等，幫助首次購房者打入高負擔的房地產市場。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)