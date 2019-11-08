瑞聲財報毛利率及純益不如預期 股價上沖下洗

今 (8) 日瑞聲公布業績，第三季營收人民幣 50.12 億元，優於市場預期的人民幣 48.6 億元。不過毛利率減少 7.5 個百分點，達 29.6%，不如市場預期的 31.5%，且淨利年減 29%，達人民幣 6.95 億元，也不如市場預期的人民幣 7.541 億元。

瑞聲在午盤開後，股價上下大幅震盪， 一度下跌約 3%，再急漲至近 6%，截至下午 15:06 止，又回到平盤附近。

資料來源: 新浪財經，瑞聲科技股價即時走勢

第三季財報關鍵數據:

第三季營收人民幣 50.1 億元，年增 3%。

第三季純益人民幣 6.95 億元，年減 29%。

第三季 EPS 人民幣 0.58 元，年減 28%。

第三季毛利率 29.6%，較去年同期下滑 7.5 個百分點。

前三季營收人民幣 125.8 億元，年減 5%。

前三季純益人民幣 14.65 億元，年減 47%。

前三季 EPS 人民幣 1.21 元，年減 46%。

前三季毛利率 28.4%，較去年同期下滑 8.5 個百分點。

資料來源: 公司財報

公司觀點

瑞聲指出目前集團業務結構調整仍在持續進行中，與前兩季相比整體營收已出現明顯改善。第 3 季聲學、光學、電磁傳動、MEMS 等業務營收和毛利率均比第二季有所成長。

瑞聲表示，光學業務連續三個季度大幅增長，產能利用率、良率、產品規格均持續提升，未來管理層計劃將擴大生產能力，提升良率及爭取更多高階產品訂單，可望在 2019 年年底單月出貨量突破 6000 萬顆。同時，高像素鏡頭專案已開始進入準備階段，產品計劃於 2020 年推出。

法人觀點

麥格理指出，瑞聲正面臨業務重整的關鍵時刻，iPhone 高價單的產品市占正在流失，抵銷來自 Android 手機客戶訂單增加的影響，同時手機市場仍待復甦。同時給瑞聲「中性」評等，未來 12 個月目標價在 52.2 港元，相當於 2020 年本益比 20 倍。

瑞聲完整第三季財報檔案如下: