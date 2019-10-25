Ifo：德國經濟目前持穩 Q4有望微幅增長

德國 Ifo 經濟研究院週五 (25 日) 公布 10 月企業信心指數，數據顯示與上月持平，高於市場預期，儘管仍處六年低點，Ifo 認為目前德國企業信心保持穩定，並預期第四季將出現微幅增長。

德國 10 月 Ifo 企業信心指數持平於 94.6，略高於市場預期 94.5 (圖：TradingEconomics)

Ifo 主席 Clemens Fuest 於報告聲明中表示，德國經濟正趨於穩定。Ifo 經濟學家 Klaus Wohlrabe 稱，目前德國產業衰退趨勢已緩和，該機構預期企業信心將在第四季出現略微增長。

不過 Wohlrabe 警告，德國產業依舊容易受到全球貿易波動影響，並稱英國脫歐帶來的不確定性依舊很高。

近年來，在美國總統川普 (Donald Trump) 的「美國優先 (America First)」政策以及英國延宕多時的脫歐計畫之下，使仰賴出口經濟為主體的德國身處經濟增長放緩以及貿易不確定性的困境中，影響該國經濟甚鉅。

儘管預期第四季將受關稅嚴重打擊，由於第三季各地區市場均出現強勁銷售表現，德國運動品牌 Puma 週四 (24 日) 依舊調高銷售預期。

ING 經濟學家 Carsten Brzeski 表示，不幸的是，經濟回溫與經濟反彈是兩碼子事，他稱德國經濟依然面臨停滯風險，甚至可能出現「經濟日本化 (Japanification) 」。

日本近 30 年來利用超寬鬆貨幣政策對抗該國嚴重的通縮情況，最後成效不彰反而導致債券殖利率走低，債券價格則持續膨漲。經濟日本化指的便是一國面臨通膨率、經濟成長、以及債券殖利率皆低的困境。

面對疲弱的歐洲經濟，即將卸任的歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 週四 (24 日) 宣佈重啟購債計畫，並且每月規模將達 200 億歐元。大規模的貨幣刺激政策為德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 的聯合政府構成相當壓力，經濟學家與其他政府紛紛要求其部署足夠的財政刺激計劃。

儘管如此，梅克爾與保守派依舊堅定其預算平衡政策，並拒絕回應外界對實施財政刺激以應對經濟放緩的呼籲。