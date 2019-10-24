德國10月PMI持續悲觀 製造業失動力、服務業跌低谷

德國製造業疲弱不振，而這苦果體現在就業上，就業疲弱不利經濟成長，也進一步讓德國政府承擔更大壓力，必須考慮是否該祭出財政刺激了。

調研機構 IHS Markit 週四 (24 日) 公布德國 3 大採購經理人 PMI 數據：

10 月製造業 PMI 為 41.9，比 9 月份的 41.7 略見回升；

10 月服務業 PMI 為 51.2，雖仍在榮枯線之上，卻位於 37 個月低點；

10 月綜合 PMI 為 48.6，同樣比 9 月的 48.5 略有回升。

德國綜合 PMI 歷史數據 (資料: IHS Markit 圖: Tradingeconomics.com)

從上述數據可以發現，德國製造業與服務業雖略有回穩，但第 4 季向下走的趨勢卻沒有改變。工業生產仍是最弱的一環，且就業情況處於近 10 年來最低迷，就業機會流失的情形都集中在製造業。但好消息是，出口訂單和製造業生產的下降幅度有所減緩。

數據顯示，德國產業信心持續下降，通膨壓力也正在減弱，歐洲洲央行對於如何提振經濟絞盡腦汁，在負利率的情況下進一步降息、重啟購債。但從德國 PMI 來看，似乎沒有發揮什麼效用。

德國是歐洲最大經濟體，德國 PMI 數據不佳， 也讓周四的歐元一度出現走低。不過好在法國 PMI 較為樂觀，成為歐元的主要支撐力量。台北晚間 8:25，歐元兌美元略升 0.03%，報 1.11324 美元。

IHS Markit 分析師表示，期待德國經濟能在第 4 季回升的期待有些消退，現在外界最關心的，是其經濟所面臨的壓力。