GSMA：至2025年 美、中、日、韓將主導5G市場

據 GSMA 移動智庫 (GSMA Intelligence) 的一項研究顯示，至 2025 年，中國、美國、日本和南韓將主導 5G 通訊市場，佔領全球 5G 行網絡用戶的一半以上，而歐洲則相對落後。

報告中指出，至 2025 年，全球將有 15.7 億人採用 5G，佔行動用戶總數的 18%。GSMA Intelligence 的研究主管 Tim Hatt 表示：「未來將會是一小部分國家 / 地區引領全球 5G 的應用，其次是世界其他地區。到了 2025 年，中國、日本、南韓和美國將佔有全球 5G 用戶的一半以上。」

此外，報告中也預測，未來十年中，南韓 5G 手機用戶占比將達到 65%，其次美國約有 50%，日本則是 49%。中國的手機用戶數則將達到 6 億人，人數超越世界其他的地區。報告中也指出，在建設 5G 網絡方面，歐洲步伐較慢，消費者接受度也較為落後。

2025 年各國 5G 手機用戶占比預測 (圖片：Reuters)

報告中表示，運營商可能在初期將 5G 價格提高 15%-20%，從而提供更多的無限網路數據方案。不過，依照過去的經驗，這些漲價將因市場競爭而最終被抵消。

Hatt 也表示，對於歐洲工業來說，與其向企業或是一般消費者出售 5G 產品，還不如將其與物聯網 (IoT) 項目連結，能為運營商帶來更好的獲益。報告中預測，到 2025 年，物聯網市場的價值將達到 15 兆美元，大致相當於去年行動網路產業的總營收。

此外，GSMA 也發現，對於發展中國家來說，較舊的 4G 技術能夠帶來更大的影響力。像是奈及利亞、墨西哥、印度或印尼等新興市場，較平價的 Android 智慧型手機和負擔得起的 4G 網路數據的組合仍然具有成長的潛力。GSMA Intelligence 預測，到 2025 年，全球行動網路中將有 59% 是 4G。