華為郭平：5G最大贏家將是我們的合作夥伴

在葡萄牙里斯本舉辦的 2019 Web Summit 網路高峰大會上，華為輪值董事長郭平鼓勵公司企業與華為合作，以便開發基於 5G 建構的 app 程式和相關軟體，並說道：「願意與我們合作的人將是最大贏家」。

郭平強調了新型態的商業網路，將比市場預期的還快上線，並彰顯了華為想成為 5G 全球領導者的雄心，他指出，基於 5G 開發出來的 app 和相關軟體配件，才是真正能體現「5G 價值」的商品。

華為輪值董事郭平在里斯本網路高峰會 Web Summit 上發表談話 (圖片: cnbc)

郭說道：「這是一個價值數兆美元的巨大市場，我們的合作夥伴將是最大的贏家。」

今年 5 月，美國將華為列入黑名單，迫使美國企業必須申請特別許可，才能與中國華為展開業務合作。到目前為止，美國尚未頒發任何許可證，儘管美國商務部長 Wilbur Ross 週日 (3 日) 在接受采訪時表示，美企向華為出售產品的時刻將至，並稱目前政府已接收到 206 份許可證申請。

5G 是一項擁有比 4G 和 3G 等舊時代網路更快的速度的高速網路技術，5G 能夠將網路延遲時間降到更低，還能加快使用者的下載時間，5G 還被吹捧為這時代的科技領導先趨，能夠高度被用來當作無人自駕汽車的互聯網，或需要快速、可靠聯網品質的醫療保健等行業。

今年初因為華為被列黑名單，導致谷歌安卓 (Android) 系統撤銷其與華為的合作，導致華為無法在其新的 Mate 30 智能手機上，安裝最新版本的 Android 操作系統，意味著華為手機不會預先安裝 Google 地圖、YouTube 或 Gmail 等 Google 應用程式。

不過郭也指出，華為一直在開發自己的操作系統 HarmonyOS，並規劃在未來五年內投資 15 億美元，以鼓勵開發人員為其設備設計應用程序。

郭說：「華為的智慧手機、手錶和螢幕都相當受歡迎，為了提供更好的體驗，我們開放了更多第三方 app 和服務進駐我們的產品」。