南韓H1 FDI大減37.3% 來自中國的投資暴減近9成

南韓週四 (7 日) 公布 2019 上半年 G20 對南韓的外國直接投資 (FDI)，是較去年同期大減 37.3%。與日本、美國、中國的情況相較，南韓的衰退情形嚴重。南韓經濟團體「全國經濟人聯合會」(FKI)，在週四 (7 日) 公布了上述結果。

2019 年 H1(1 ~ 6 月)，對全球主要 20 個國家、地區 (G20) 所進行的 FDI，較去年同期增加 6.8%。當中，日本減少了 22.7，表現優於鄰國南韓。而在另一方面，美國及中國則是分別增加 3.9% 與 3.5%。

南韓 H1 FDI 大減 37.3% 來自中國的直接投資暴減近 9 成 (圖片：AFP)

從美日中韓 4 國的 FDI 內容來看，在製造業方面全部出現衰退，特別是南韓的衰退幅度最大，較去年同期減少 57.2%。FKI 在說明中提到，由於比重較高的運輸用機械、電機、電子等的大幅減少，造成嚴重影響。

對日本製造業的 FDI 減少 29.1%，而美國及中國則出現個位數減少。

服務業方面，南韓以通訊、住宿、飲食為主，出現 19.7% 的減少。日本更減少了 21.3%。美國、中國則是出現增加。

此外，中國與日本在這段期間大幅減少對於南韓的 FDI，各減少了 86.3% 與 38.5%。

FKI 表示「南韓政府必須強化與外資企業的溝通，或在政策預測方面有所加強，積極在外資招商方面作出因應對策」。