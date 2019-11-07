高通明年5G手機上看2億支 有望推出5G版iPhone

全球最大手機晶片供應商高通 (QCOM-US) 週三 (6 日) 表示，公司預估 2020 年將能售出 2 億部 5G 智慧手機，包括將於明年秋季上市的旗艦手機，市場將高通此番展望，解讀成蘋果可望於明年推出 5G 版 iPhone。

估計一旦明年 5G 網路被廣泛運用，高通和其他晶片競爭對手也將受利，屆時 5G 智慧手機會需要更高速的晶片來支援網路處理速度。

身為高通最大宗客戶的蘋果，目前尚未透露何時推出 5G。不過高通首席財務長 Akash Palkhiwala 給投資人的財報會議上表示，明年 5G 晶片發布時程有「兩大點」需要關注。

Palkhiwala 表示，一是明年春季，三星和多家中國手機大廠紛紛推出新手機之際，二是會在明年秋季，屆時市場估計會出現新款 5G 旗艦手機。

其中值得注意的是，秋季一向是蘋果和谷歌發表新手機的時間，Summit Insights Group 分析師 Kinngai Chan 認為，明年蘋果部分新款手機，將會採用高通的 5G 數據機晶片

目前高通在 5G 晶片上最大競爭對手為三星電子和華為，但分析師仍預期高通能從研發 5G 技術並將其授權給其他企業之部門而獲利。

此前調研公司 IDC 估計高通 2020 年售出的 5G 數據機晶片裝置將為 1.235 億支；而高盛預測 1.2 億支，與高通預估的數量 17.5 億至 18.5 億支，多出將近 60%。

另一方便，台灣台積電則預估明年 5G 手機需求將達 3 億支，相比之下，分析師認為高通預測的 2 億支 5G 手機估值相對「保守」。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 認為，這樣的預測並不令人感到意外。，畢竟 2020 年若真有望推出 5G 版的 iPhone，估值應該會再上升。