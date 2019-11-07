【運達投顧】多頭不變只是整理

◆盤勢分析

11 月這幾天交易日只有今天沒有再創波段新高，但指數的整理空間也不大這裡只能先看待漲多的整理多頭並沒有改變，重點分析如下：

1. 美股除了漲多整理也受到美中貿易川普和習近平簽署初步貿易協議的會晤恐怕要推遲到 12 月，因相關條款和地點的討論仍在持續當中，市場認為川普在尋求 2020 年連任之際面臨國會彈劾調查的壓力，據信中國會認為快速達成協議是獲得有利條款的最佳機會，以此看來美中貿易議題應不會像今年 5.8 月對股市造成大幅波動。美股創歷史新高後就全球股市結構而言德國與法國股市也都屢創新年新高，唯一偏落後者仍在亞股部分尤其陸韓港股，目前在型態上韓港股都已經突破 9 月前高，若是陸股也可過 9 月高點那麼落後的韓港陸股還有再往上挑戰高點的機會，目前這三大指數維持 5 月以來的擴底型態，因此 11 月份的台股雖然也受漲多有震盪整理的可能，但只要亞股能走出補漲台股就還會續創新高的機會，所以 11 月份亞股的走勢是觀盤的重點。

2. 這幾天我們針對匯率的角度做過分析，美元這兩天跌深反彈升值站上月線來到約 98 元附近，若美元太過強勢會對亞洲匯率與亞股會有壓抑的作用，由於聯準會今年底前不會再降息所以美元抗跌是正常的，但人民幣這兩天都已經升破 7 元關卡很明顯的出現走升，昨天我們也說明亞股是否走出補漲這要看美元與人民幣的誰會比較強？若以目前美中第一階段的協議雖然簽屬時間與地點還未定但簽署應是勢在必行，接下來中國將會大量採購美國農產品會變成進口國，之前貿易戰中國為了救出口所以放任人民幣貶值，現在變成進口國則人民幣升值會比較有利，因此人民幣續升的機會大對亞股的補漲仍有機會也會對漲多的新台幣有支撐效應，所以就匯率的角度來看對台股多頭仍是有利的。

3. 近日外資在期貨多單有高檔獲利調節的動作，前天多單減了 4712 口昨天多單又減了 1510 口使得台指期多單從 6.1 萬口目前降到 5.5 萬口，若是外資期貨減倉的動作仍然持續那麼就要留意台股會有見高點拉回整理的風險，台指期結算日在 11/20 目前還有一段時間，若外資減倉期貨倉位仍可維持在 5 萬口之上時預計接近中旬多單還會逢低進場，所以在台指期多單未破 5 萬口之前台股就算漲多會整理幅度應該也不會太大，因為在結構上電子權值股目前都還未出現高檔暴量，再加上近日金融股也跟著輪漲所以台灣 50 的走勢比大盤強勢，這也讓台股就算整理幅度也不大，不過當電金權值股偏強則漲多的電子股則有壓力，所以操作上先避開高檔股將資金移轉到低位階股，不只安全若出量則補漲的空間大，依照過去歷史每當台股偏整理時資金會以不佔權值的生技股為主，這裡可留意生技股的補漲訊號。

※以上內容由蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。