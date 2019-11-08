

◆盤勢分析

1. 美國商務部傳出美、中兩國同意隨協議進展、「分階段」取消對彼此商品加徵的關稅，激勵四大指數走高，終場漲幅介於 0.27%~0.70%；其中，指標股 Tesla 連續兩天上漲創反彈新高、科技股漲多跌少，台積電 ADR 微漲 0.06%。

2. 周四加權指數小低盤開出，隨亞股走弱與漲多的中、小型股表現不佳的影響，一路震盪走低。臨近收盤 2330 台積電再度發揮穩盤作用，跌幅逐漸收斂，最終收在 11606.5 點，下跌 46.51 點，跌幅 0.40%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：指數暫守在 5 日均線之上，收長下影線黑 K 棒，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：下跌量縮，量能未失控。

(3) 技術指標：日 KD 高檔死亡交叉向下，短線有過熱的疑慮，慎防個股技術性調整。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 40.79 億元、外資 + 50.02 億元、投信 - 0.91 億元、自營 - 8.31 億元。

4.OTC 指數開平走低，收盤下跌 1.05%，連續兩天收長黑 K 棒，且跌破 5、10 天期短均線，走勢相對疲弱，目前短線支撐為月線 143.78 點。

5. 權值電子：2330 台積電開低震盪尾盤再收高，帶動大盤跌幅收斂；2317 鴻海股價緩步上攻，再創波段新高。

6. 中小電子：8150 南茂 Q319 每股 0.81 元，創近五年同期最佳，Q419 業績力拼成長，帶量收漲停。3034 聯詠前 3 季賺 1 股本，外資看好明年營運，早盤帶量再寫波段新高價。

7. 金融：類股成交量持續放大，2882 新光金拉出第二根紅 K 棒，帶動 2823 中壽、2883 開發金逆勢帶量收高。

8. 生技：4123 晟德獲外資連五日買超，早盤放量勁揚 3%，攻克 70 元及半年線。1786 科妍 10 月營收 0.38 億元，年增 48.52%，股價改寫 4 個月新高價。

9. 操作建議：時序將進入公布營收與第三季財報揭露，個股走勢易有大幅波動，操作不宜追高，盤中爆量衝可短調。台股選股方向可留意 IC 設計、運動休閒、內需、5G、PCB、伺服器、車用具有題材等族群，此外金融族群持續增溫，中長期資金仍可逢低布局。

10. 大突破！ 中美同意分階段 取消加徵關稅：中國商務部 7 日證實，中美同意隨著協議進展，分階段取消加徵關稅措施，雙方要達成第一階段協議，必須根據協議內容同步、等比率取消已加徵關稅。美方取消加徵關稅，一直是大陸方面同意達成貿易協議的關鍵前提。昨日中美取得分階段取消加徵關稅共識後，中國國務院隨即整合並公布新一輪對外開放政策，在「關於進一步做好利用外資工作的意見」中，廣含金融、汽車、智慧財產權等共 20 項內容，引發市場關注。

11. 和碩 Q3 獲利年增逾 1.2 倍：4938 和碩獲利大躍進，在新款 iPhone 優於預期帶動下，產能利用率維持在高點，和碩第三季毛利率、營益率、稅前與稅後淨利率全都季增與年增，獲利 62.97 億元，季增 81.7％，年增超過 1.2 倍，帶動前三季 EPS 來到 4.25 元，第四季營收則可望較第三季增長。另外，執行長廖賜政指出，不排除將會在印度與越南有新產能投資計畫。

12. 雙鴻 前三季每股稅後賺 9.19 元：散熱廠 3324 雙鴻公告第三季財報，由於手機、伺服器散熱均大有斬獲，雙鴻第三季單月營收平均達 9 億元以上，推升第三季獲利噴發，毛利率、營益率雙創新高，單季稅後純益 3.39 億元，締造單季新高紀錄，季增 50％、年增 429％，每股稅後純益 4.11 元，累計前三季每股稅後純益直逼一個股本，達 9.19 元。。

