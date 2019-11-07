台股盤中－獲利了解賣壓出籠 一度跌逾百點摜破11600點

市場觀望美中貿易談判進度，不過台股開始面臨獲利了結賣壓，今 (7) 日下跌 10.16 點開出，隨後開低走低跌破 11600 點，最低一度來到 11552 點，大跌百點，盤面上權值股台積電、鴻海等個股多熄火，拖累大盤表現，不過金融與傳產權值股撐盤，台塑化力守平盤，新光金大漲逾 3 %，預估成交量約 1400 億元。

觀察權值股今日表現，台積電股價創高後面臨獲利了解賣壓，呈現盤下震盪，跌幅近 1%，大立光也失守 4700 點大關，跌幅超過 1%，拖累大盤表現，鴻海則在平盤上下震盪。

類股表現部分，生技醫療族群成盤面焦點，太景 - KY、晟德、基亞、智擎、雙美、金可 - KY 等皆在盤上表現，另外受惠台商回流利多激勵，營建類股表現也逆勢抗跌，三發地產漲逾半根停板，冠德、國建、長虹、台開、日勝生表現也不俗。

遊戲族群表現也不俗，網龍漲逾半根停板，宇峻也漲逾 3%，傳奇、歐買尬、大宇資、智冠、橘子、鈊象也都力守盤上，表現優於大盤，而金融族群中，新光金延續漲勢，今漲逾 3%，中壽、開發金、華票、國票金也都在盤上表現。

盤面上弱勢族群，受到三星因資安問題，明年將調整超音波指紋屏下辨識功能，改採 3D 臉部辨識，衝擊觸控雙雄今日表現，GIS-KY 今跳空大跌逾 6%，TPK-KY 也有接近 3% 跌幅。

另一方面，IC 設計族群也相對弱勢，神盾跌逾 6%、世芯 - KY、矽創、M31、致新、鈺太、晶新科跌幅都超過 2%。

法人表示，台股現階段已來到高檔價位，調節心態恐難避免，建議投資人短線應居高思危，不宜追高，操作上可先行留意上市櫃公司 10 月營收、第 3 季財報公布。