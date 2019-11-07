【運達投顧】收斂價差不用擔心

◆盤勢分析

指數來到 11600 之上調節性賣壓也跟著出籠，指數的 BIAS 指標來到了 3 以上，回測均線都屬於合理的回檔走勢，投資朋友不用擔心。均線法則第一條：「均線的上揚跟下彎代表趨勢的方向」，目前大盤與櫃買的均線都是上揚走勢，代表多方趨勢沒有改變，全球股市沒有系統性的風險發生，短線上的急殺反而是個股介入的很好時機。

股票市場不會天天都大漲，資金會走輪動與輪漲的轉換，近期轉換的速度非常快速，很多高檔個股已經跌破了均線支撐，這些個股當中不乏過去熱門的族群，例如指紋辨識 IC 設計神盾 (6462)、5G 封測的雍智科技(6683)，這些高檔個股都已經跌破均線支撐，籌碼已經轉為鬆動，即使有反彈幅度也不會太大，而資金會去找更有利的方向布局。股價拉回價值不變的族群，會是台股未來的焦點，資產族群今天的走勢相對強，手握南港 6500 坪土地的國產(2504) 本周因為漲多的關係而震盪，但是，今天大盤回檔他還是維持在紅盤之上，代表低檔有買盤來作承接，而南港土地的價值不會受到股價震盪的因素而改變，當時間拉長後獲利開始顯現時，股價才會進入末段的噴出。操盤手不是看數字而是看未來，現在看營收獲利都還沒有發生，股價還有向上反應的空間，不過，買點必須掌握好，否則很容易套在相對高檔而被清洗出場。

台股沒有走空，只是作主流間的轉換，市場賣出籌碼也會找新的標的作佈局，只要掌握節奏基本上不用害怕短線上的漲跌，只是個股間表現一定差異很大，「買起漲賣高檔」，跟著市場的資金操作，就能夠維持長期穩健正報酬。資產族群將會陸續表態，而電子類股則必須要觀察技術面走向，台股還維持在月線之上，股價已經在高檔跌破月線的，請務必要嚴控風險，大家都記得昨天大漲的股票，誰還記得上個月市場上熱門的股票，操作要有公式要有方法，「規劃行情、掌握行情、跟隨行情、應變行情」，波段強勢股買在短線上弱勢時。事先規劃好佈局的方向，按照紀律執行，即使遇到錯誤也按紀律停損，對於股市的操作維持戒慎的心情，但是無須恐懼，利用技術分析的原理克服人性的貪婪與恐懼！

※以上內容由 洪任浚分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。