美股早盤 - 靜待Fed官員談話、美中貿易樂觀已定價 道瓊開盤近乎持平

隨著近期的美股連續上漲，市場分析師認為，有關美中貿易的樂觀情緒目前幾乎已定價在市場之中，而週三 (6 日) 美股早盤表現近乎持平於前一交易日，市場正靜待週三 (6 日) 的幾位重磅 Fed 官員談話及美中貿易協商後市。

Fed 官員談話：

週三 (6 日) 市場將迎來重量級 FOMC 永久票委、Fed「三把椅」威廉斯 (John Williams) 發表談話，此前威廉斯是在 10 月利率會議上投下贊成降息一碼一票，但威廉斯也在 10 月會議後表示過，他認為美國經濟目前仍相當不錯，當前利率已經很低，未來並沒有太多降息空間。

威廉斯目前在 Fed 所有票委內，被市場定位為「中性偏鷹」之官員。

而除了威廉斯以外，芝加哥 Fed 總裁伊文斯 (Charles Evans)、費城 Fed 總裁 哈克 (Patrick Harker) 也將陸續發表談話，其中伊文斯是 2019 年 FOMC 輪值票委，而哈克則是 2020 年 FOMC 輪值票委。

年內已無降息空間、等 2020：

此前週二 (5 日) 公布的 ISM 非製造業數據意外強勁，加上貿易樂觀情緒提振了全球經濟增長與通膨前景，促使分析師紛紛回調聯準會降息預期。

根據 CME Group 的利率預測工具 FedWatch 顯示，市場認為 Fed 於 12 月降息的機率僅 8.1%，顯示 Fed 年內已無降息可能。

而隨著今年 Fed 已出手降息三碼，主流市場經濟學家意見認為，在降息三碼之後 Fed 將需要時間觀察降息之後對實體經濟的傳導效應，因 Fed 基準利率是極短期的隔夜拆款利率，傳導至動態的實體經濟中，尚需要時間。

目前據 FedWatch 數據顯示，市場預期 Fed 於 2020 年內還有降息一碼之可能。

市場預期 Fed 12 月降息機率 (圖：CME Group FedWatch)

截至台北時間週三 (6 日)22 時許：

道瓊指數下跌 24.43 點或 -0.09%，暫報 27468.20 點

那斯達克下跌 25.19 點或 -0.30%，暫報 8409.49 點

標普 500 下跌 4.52 點或 -0.15%，暫報 3070.1 點

費半下跌 14.88 點或 -0.86%，暫報 1715.27 點

台積電 ADR 上漲 0.28% 至每股 53.7 美元

十年期美債殖利率下跌 2.04% 至殖利率 1.827%

紐約輕原油下跌 0.14% 至每桶 57.15 美元

布蘭特原油下跌 0.51% 至每桶 62.64 美元

黃金上漲 0.23% 至每盎司 1487.9 美元

美元指數下跌 0.12% 至 97.87 點

美股道瓊早盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

惠普 (HPQ-US)

惠普早盤上漲逾 11%，因此前週二 (5 日) 美股盤後市場傳出，影印機製造商全錄 (XRX-US) 有意以高於市值出價併購惠普 (HP)，消息人士稱，兩家公司合併有望節省超過 20 億美元的支出。

蔚來汽車 (NIO-US)

蔚來汽車早盤下跌 2.77%，出現小幅的獲利了結賣壓，此前週一 (4 日)、週二 (5 日) 二個交易日蔚來汽車是連續大漲 36.8%，因蔚來汽車 Q3 交車量大幅超出市場預期，且蔚來宣布將與英特爾 (INTC-US) 旗下自駕車事業 Mobileye 合作，於中國開發自動駕駛車，搶攻中國消費市場，預計 2022 年起推出。

德意志銀行 (DB-US)

德銀於美股掛牌股價早盤上漲 0.52%，該銀行旗下雲端協作平台 Symphony 宣布將與騰訊合作，讓 Symphony 用戶群能與中國微信用戶進行互動，實行平台整合計畫。

今日關鍵經濟數據：

Q3 非農勞動生產率報年減 0.3%，低於分析師預期的 0.9%，創下近四年來最大跌幅。

Q3 單位勞工成本季增率報 3.6%。

美國非農勞動生產率 圖片：Zerohedge

華爾街分析：

紐約國家證券首席市場策略師 Art Hogan 表示，目前市場正受三大強勁因素所驅動，分別為優於預期的企業收益表現、製造業外的經濟數據，以及漸趨樂觀的貿易情緒。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 駐倫敦資深外匯策略師 Jane Foley 表示，目前來說，市場希望能更加確定此前傳出的利好消息，市場當下已反映這些利好，除非有更進一步好消息傳出，否則市場情緒可能趨於降溫。

摩根大通 (JP Morgan) 執行長 Jamie Dimon 表示，聯準會釋出的隔夜回購不是解決市場流動性的長久之計，若無法找到長久的解決方法，推動短期借貸利率上漲的原因將會一再發生，持續緊縮的美元市場將使隔夜回購利率再度走高。

Morgan Stanley Investment Management 表示，最近長天期公債遭到拋售，可能是因為投資人在年底將至之際試圖鎖定回報，資產組合經理 Jim Caron 也表示，當天期越長，殖利率下跌時獲益便越大。

道明證券利率策略分析師 Gennadiy Goldberg 表示，公債拋售主要受到部分貿易利多消息影響。