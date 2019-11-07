川習會地點還在喬！美中簽署協議可能延至 12 月

《路透社》週三 (6 日) 引述消息人士報導，美國總統川普與中國領導人習近平簽署階段協議可能延至 12 月，因為該協議內容與簽約地點仍在討論中。《CNBC》週三也引述消息人士報導，美方致力於在本月中旬前達成協議。

該報導引述來自川普政府的一名高級官員表示，保守估計，美中仍有可能無法達成第一階段協議，但達成的機率更高。

白宮發言人 Judd Deere 表示：「談判仍在繼續，第一階段協議的文本正取得進展。」

川習會地點還在喬

自智利宣布放棄主辦亞太經濟合作組織 (APEC) 峰會美中近期貿易談判中，為簽約地點建議了數十個地點，目前選項五花八門，囊括了歐洲、亞洲等站點。

這名美國官員表示，歐洲似乎是川習會目前更可能的選擇，而美國總統川普建議的愛荷華州似乎已出局，不列入考慮。

此外，川普自 2 月來就建議瑞士作為簽署協議可能的地點，他表示：「沒有比這更中立的地方了。」

《CNBC》週三也引述消息人士表示，在瑞典或瑞士舉行峰會機率不大，但並未完全排除這種可能性，目前雙方首要任務是完成談判，川習可能會面的地點只是談判的一部分。

消息人士表示，美國的目標仍然是在 11 月 16 日之前與中國達成協議，但目前還不清楚能否實踐。

中國尋求簽署有利協議

近期多家媒體報導，中國正對美方施壓撤銷更多關稅，一位熟悉中國談判立場的人士表示，中國繼續敦促美國盡快取消所有關稅。

《路透社》的消息人士預計，中國要求進一步降低關稅不會影響協議進展，還指出，中國考慮到川普尋求 2020 年連任同時面臨國會彈劾調查壓力，認為快速達成協議是獲得有利條款的最佳機會。