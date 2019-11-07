中國豬肉戰儲已耗盡！中糧集團自丹麥購買 1 億美元的豬肉

隨著非洲豬瘟疫情慘重，中國戰略豬肉儲備已見底，中國政府恢復加拿大進口豬牛肉類產品外，中國國企中糧集團 (COFCO) 還向各國採購豬肉，緩解中國豬肉短缺問題。

中國國企中糧集團週三 (6 日) 於第二屆中國國際進口博覽會舉行簽約儀式，40 多個國家和地區的 50 餘家外商現場簽約。

中糧集團與全球最大的豬肉出口商丹麥皇冠 (Danish Crown) 簽訂豬肉採購意向協議，同意在 2020 年自丹麥皇冠集團購買 1 億美元的豬肉。

中糧集團發布聲明表示，此交易將幫助該公司進口產品和產品種類多樣化，並使採購更具可持續性。

丹麥皇冠的銷售總監 Lars Albertsen 表示：「雙方尚未就採購豬肉數量達成協議，但這會是我們長期以來的最大筆交易，而且鑒於中國的巨大需求，此交易可能會擴大。」

中國爆發的非洲豬瘟已大量衝擊豬隻供應，引發中國豬肉價格飆漲，也給中國施加巨大壓力，尋找其他主要蛋白質來源。

根據《金磚四國農業資訊》 (BRIC-Agri Info) 數據顯示，去年 12 月，1 公斤豬肉的價格約為人民幣 22.50 元，到 10 月中旬，1 公斤豬肉的價格躍升至 42.46 元。

中國週三已恢復加拿大牛豬肉類進口，加國前駐華大使解釋中國政策轉彎的主因是，中國豬肉戰略儲備已耗盡與考慮到公眾需求。

加拿大前駐華大使趙樸 (Guy Saint-Jacques) 表示：「中國豬肉戰略儲備已耗盡，中國自巴西、歐洲能買的都買了，但疫情慘重遠超過他們的預期。現在中國 32 個省都是疫情災區，差不多全中國都淪陷。」