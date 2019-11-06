台股盤前─權值股急拉大大墊高指數 外資這個操作讓市場放不下心

台北股市 5 日在鴻海、台積電及大立光等權值股持續上漲，推升指數走高，尾盤指數急拉收在 11644.03 點，成交值 1528 億元，由於指數的乖離日益加大，但現階段包括外資獲利了結賣壓不容忽視。

證券分析師黃漢成指出，台股震盪向上格局將不變，雖有外資持續買超的加持，但不利因素包括昨日外資期貨市場期貨淨多單口數減少 4712 口，也為台股後市埋下重大變數。

國泰證期顧問處協理簡伯儀也說，目前指數與季線乖離過大，指數恐引來進一步修正壓力。

今晨收盤的美股指數方面，標普 500 指數下跌 3.65 點，或 0.12%，收 3074.62 點。那斯達克指數上漲 1.48 點，或 0.02%，收 8434.68 點。美股道瓊指數上漲 30.52 點，或 0.11%，收 27492.63 點。費城半導體指數上漲 3.23 點，或 0.19%，收 1730.15 點。

尖牙股僅 Alphabet 獨強。Netflix (NFLX-US) 下跌 1.65%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.14%；臉書 (FB-US) 下跌 0.21%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.16%； Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.14%。半導類股漲跌互見，科銳 (CREE-US) 上漲 3.53%；博通 (AVGO-US) 上漲 2.96%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.43%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.10%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 1.28%。

現階段上市櫃公司陸續發布 10 月營收及第 3 季財報，黃漢成說，如大立光公布 10 月營收為 66.26 億元，再創歷史新高，連續 3 個月登巔峰，月增 0.45%，年增 27.2%，對於 11 月營運走勢，大立光仍樂觀看待，但此一消息面來看，市場判讀為中性。而鴻海 10 月營單月營收 5958.82 億元，月增 1.38%、年增 1.04%，也同期歷史新高。

黃漢成說，台股仍處於多頭格局，目前來看，仍將震盪向上。