

◆盤勢分析

1. 美國 10 月 ISM 優於預期，但中國敦促美國取消更多關稅引發談判變數，美股狹幅震盪四大指數呈現漲跌互見，終場四大指數收盤漲跌幅介於 - 0.12% 至 + 0.19%，其中以費半指數相對強勢。台積電 ADR 上漲 0.11%。

2. 量價及技術面：

量能：成交量維持在 1,500 億以上，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

均線：下檔支撐為 11,400 點附近，上檔壓力 11,800 點附近。

技術指標：KD 在 80 以上超買區，短線偏多但須提防過高拉回。

觀盤指標股：2330 台積電能否守穩 5 日線持續創新高。

3. 櫃買指數上漲 0.67%，收在 146.97 點。短線支撐為 143 點附近，壓力為 148 點附近。

4. 觀盤重點：台股週二加權指數再創新高點，持續沿五日線走強，均線多頭排列，櫃買 OTC 指數漲幅漲幅相對集中市場少，短線上外資熱錢持續以買超權值股拉抬指數，後續若要持續挑戰新高點，觀察電子及傳產權值股的強弱，且成交量必須要再放大，不宜出現量價背離。選股方向可留意半導體、蘋概、TWS、汽車零組件、資產營建、生技等族群。

5. 股王 3008 大立光昨（5）日公布 10 月合併營收 66.26 億元，連續三個月創新高，月增約 0.5%。3008 大立光表示，目前產能仍滿載，依訂單看來，11 月拉貨動能就算下滑，幅度也不會太大。3008 大立光營收已連續四個月成長，10 月營收年增 27%；前十月營收 490.13 億元，年增 15%。法人預期，3008 大立光 11 月營收仍可維持相對高檔，全年每股純益有望首度突破 200 元大關，改寫新猷。

6.「台塑四寶」昨（5）日舉行業績說明會，1326 台化副董事長洪福源表示「雙 11」行情失靈，多數石化品價格持續下滑，他下修 1326 台化第 4 季營收展望，從原先預估第 4 季營收優於第 3 季，下調至「第 4 季營收比第 3 季略低」。

7. 受惠中國客戶轉單效益持續發酵，IC 設計廠 4968 立積昨（5） 日公布 10 月營收 3.01 億元，月增 6.1%，連五個月創新高。4968 立積 10 月營收年增 36.8%，累計前十月營收 22.16 億元，年減 2.08%。

8.4915 致伸昨（5）日公布 10 月營收達 93.62 億元，月增 0.2%，連三個月創新高，市場看好本季在聲學新品出貨帶動下，營收有望連二季改寫新猷。公司對於本季營收及獲利樂觀看待，除轉投資 Tymphany 耳機需求旺，帶動營收動能外，車載智慧相機再添新案，也為本季營運添利多。

